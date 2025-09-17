Σε ταλαιπωρία εξελίσσεται η κίνηση τους δρόμους για τους οδηγούς το πρωί της Τετάρτης.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Κηφισιάς και τη Μεσογείων ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στον Κηφισό η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λυκόβρυση και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι το Αιγάλεω.

Δυσκολίες για τους οδηγούς που κινούνται μέσω Κηφισιάς, Μεσογείων και Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Καρέα προς Κατεχάκη.

Προβλήματα και στην παραλιακή από τη συμβολή προς τον Κηφισό προς Πειραιά.

Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.