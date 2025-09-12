Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
28 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος σε Ποσειδώνος και Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Με χαμηλές ταχύτητες φαίνεται πως κινούνται τα οχήματα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου, ήδη από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12/9).

Στο «κόκκινο» είναι η κυκλοφορία στην λεωφόρο Κηφισού, ενώ με δυσκολία κινούνται τα οχήματα και στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Ουρές σχηματίζονται και στην λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή. Προβλήματα καταγράφονται, επίσης, στην λεωφόρο Μεσογείων, την Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Συγγρού, αλλά και την Ποσειδώνος.

Μάλιστα, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στη δεξιά λωρίδα και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας στο ρεύμα προς την Αθήνα.


Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, στην Αττική σημειώνεται κίνηση στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
Αλεξάνδρας
Μεσογείων
Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
Λ. Κηφισίας (άνοδος)
Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
Βασ. Σοφίας (άνοδος)
Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
Βασ. Κωνσταντίνου
Λ. Συγγρού (άνοδος)
Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)
Λ. Σχιστου
Καθυστερήσεις 15 λεπτών στην Αττική οδό
Μέχρι και 15 λεπτά μπορούν να φτάσουν οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην Αττική οδό. Ειδικότερα, οι 15λεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο και ειδικότερα στην έξοδο για Λαμία, αλλά και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα με τις καθυστερήσεις να φτάνουν τα 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 έως σήμερα

0
ΥΠΟΙΚ: Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά έχει...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταφορές χρημάτων με IRIS: Πότε θεωρούνται εισόδημα – Τι να προσέξετε

0
Τον Ιούνιο του 2025 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

0
Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Δευτέρα και...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

0
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει τα ευρώ. Η ΕΚΤ προχωρά...
ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: Επί ένα χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα η 70χρονη οδηγός πριν το δυστύχημα

0
Τουλάχιστον για 1 χλμ η 70χρονη οδηγούσε ανάποδα στην...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group