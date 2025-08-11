Κηδεία Λένας Σαμαρά: Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Λένας Σαμαρά, της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου.

Τραγικές φιγούρες, ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία Κρητικού. Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε συνοδευόμενος από τον γιο τους Κώστα, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε συγκινημένος, φωνάζοντας «κουράγιο». Ο καταβεβλημένος πατέρας, παρά τον πόνο του, κατάφερε να ψελλίσει ένα «ευχαριστώ» στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στον Ιερό Ναό για να εκφράσει τη συμπαράστασή του.

Συγκλονιστικός ήταν ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν είπε πολλά, αλλά μίλησε ουσιαστικά για το «δώρο του Θεού», όπως χαρακτήρισε την παρουσία της κόρης του, τονίζοντας πως η απώλειά της έφερε συγκίνηση σε πολύ κόσμο. Με μόλις 86 λέξεις αποχαιρέτησε για τελευταία φορά την αδικοχαμένη κόρη του η οποία έκανε το τελευταίο της ταξίδι.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο; Τι να πει ένας αδερφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας για αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, για αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς. Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια», είπε στον επικήδειό του ο Αντώνης Σαμαράς.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με σκυμμένα κεφάλια και τη σιωπή να κυριαρχεί. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο, καθώς όλοι άφησαν στην άκρη τυπικότητες για να σταθούν δίπλα στην οικογένεια Σαμαρά, που αποχαιρετούσε το πιο αγαπημένο της πρόσωπο.

Ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο Α΄ Νεκροταφείο, ενώ ακούστηκαν φωνές να του λένε «κουράγιο Πρόεδρε».

Στην κηδεία βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και επιχειρηματίας Ευάγγελος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Σοφία Βούλτεψη, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Θάνος Πλεύρης, ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, Κωσταντίνος Καραμανλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, o υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Τσιάρας, κ.α.

Ο ανείπωτος πόνος για την οικογένεια Σαμαρά – Η χαμηλών τόνων Λένα και το δραματικό τέλος

Μέσα σε εννιάμιση ώρες από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού, Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή.

Από την Αθήνα μέχρι τη Μεσσηνία όπου ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται βουλευτής από τα 26 του χρόνια, η είδηση του χαμού της κόρης του έπεσε σαν βόμβα αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Μέσα σε εννιάμιση ώρες από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η Ελένη-Δανάη, το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά του Αντώνη Σαμαρά και της Γεωργίας Κρητικού άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Τα social media πλημμύρισαν από μηνύματα συμπαράστασης φίλων, συγγενών και πολιτικών αντιπάλων. Ελάχιστοι όμως φίλοι του πρώην πρωθυπουργού βρήκαν το κουράγιο να του τηλεφωνήσουν για να του πουν λόγια παρηγοριάς, με τον ίδιο να μην απαντά στις περισσότερες κλήσεις.

Οι πιο κοντινοί άνθρωποι της οικογένειας έσπευσαν στο σπίτι τους στην Κηφισιά τις επόμενες ώρες, για να συμπαρασταθούν στους τραγικούς γονείς και τον αδερφό της Λένας, Κωνσταντίνο. Δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητή στους κύκλους της, κυρίως στους συμμαθητές της στο κολέγιο, η Λένα Σαμαρά ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων μοιάζοντας περισσότερο στη μητέρα της. Αλλωστε είχε αποφασίσει να ακολουθήσει και τα επαγγελματικά βήματα της Γεωργίας Κρητικού, σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο City του Λονδίνου. Οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν ελάχιστες, όπως και οι στιγμές που ο φωτογραφικός φακός την έχει απαθανατίσει σε κάποια έξοδό της στο πλευρό του πατέρα της ή της μητέρας της και σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειας. Χαμογελαστή και προσηνής, κόρη ενός διακεκριμένου πολιτικού και τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, κέρδιζε όσους τη γνώριζαν κι έμοιαζε το μέλλον να απλώνεται μπροστά της.

Το μοιραίο απόγευμα για την Λένα Σαμαρά

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο την Πέμπτη στις 13.00 στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο μετά από επιληπτική κρίση που είχε υποστεί. Οι γιατροί την υπέβαλαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, μετά από τις οποίες έκριαν ότι πρέπει να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό. Η μεταφορά της έγινε επίσης με ασθενοφόρο, ωστόσο μέσα στον Ευαγγελισμό η νεαρή γυναίκα υπέστη νέο επιληπτικό επεισόδιο, την ώρα που οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό και ταυτόχρονα έπαθε ανακοπή. Οι γιατροί σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόλαβαν να τη διασωληνώσουν και ξεκίνησαν αγωνιώδη προσπάθεια ανάνηψης που κράτησε περίπου 50 λεπτά, χωρίς το κορίτσι να δώσει το παραμικρό σημάδι ζωής. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν οι γιατροί έπρεπε να ανακοινώσουν στους γονείς της ότι δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο παππούς της, Κωνσταντίνος Σαμαράς, ήταν κορυφαίος καρδιολόγος του Ευαγγελισμού και είχε σώσει πολλές ζωές, εκεί που στάθηκε αδύνατο να σωθεί η εγγονή του. Εγγονός της Πηνελόπης Δέλτα και πατέρας του Αντώνη Σαμαρά, ο διακεκριμένος γιατρός υπήρξε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού. Λόγω της καταγωγής του, από την Πύλο, ο Κωνσταντίνος Σαμαράς κούραρε πολλούς Μεσσήνιους ασθενείς στην πολύχρονη καριέρα του και αρνιόταν να πληρωθεί από όσους αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.