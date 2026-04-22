Κέιτ Μίντλετον: Η αγκαλιά σε 88χρονο που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

Η Κέιτ Μίντλετον χάρισε μια ζεστή αγκαλιά σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, εκπληρώνοντας την τελευταία επιθυμία της συζύγου του.

Στις 21 Απριλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε αυτή τη συγκινητική στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ (Tony Gledhill) κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρεμπέκα Ίνγκλις (Rebecca English) της Daily Mail σε ανάρτησής της στο Χ, η πριγκίπισσα και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τα χέρια του άλλου, καθώς συνομιλούσαν προτού εκείνη τον αγκαλιάσει.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια, ο Γκλέντχιλ αποκάλυψε στην Κέιτ ότι η σύζυγός του έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ότι, πριν πεθάνει, του είχε ζητήσει να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

