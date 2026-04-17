Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες – Σοκάρουν οι καταθέσεις των «φίλων» της 19χρονης Μυρτούς

Απολογούνται σήμερα, Παρασκευή (17/4) οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4).

Παράλληλα όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν ο 26χρονος, ο 22χρονος από την Αλβανία και ο 23χρονος αναμένεται να απολογηθούν σήμερα το στις 10:00 π.μ.

Παράλληλα, σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία της άτυχης 19χρονης στις 15:00 μ.μ. στη Μητρόπολη στο Αργοστόλι.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι καταθέσεις των «φίλων» της 19χρονης Μυρτούς

«Δεν έχω καμιά ευθύνη για ότι έγινε. Εγώ πήγα να περάσω καλά».

Με αυτά τα λόγια, «νίπτοντας τα χέρια του», ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, ο οποίος βρισκόταν δίπλα της την ώρα που έχανε τη ζωή της, ολοκλήρωσε τη προφορική εξέτασή του από τους αστυνομικούς. Κατά την εξιστόρηση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή, ενώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια». Την ίδια ώρα όμως, όπως προκύπτει από τα λεγόμενά του και από την έρευνα της Ασφάλειας Κεφαλονιάς, ήταν εκείνος που την βοήθησε να βρει τις ποσότητες κοκαΐνης, καθυστέρησε να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ, καθάρισε το δωμάτιο σβήνοντας τα ίχνη του, έκρυψε το κινητό της τηλέφωνο και στο τέλος επιχείρησε να διαφύγει προς την Πάτρα με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Κεφαλονιάς που εξέτασε το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, εντόπισε πάνω στο διπλό κρεβάτι τεχνητές βλεφαρίδες, δύο κηλίδες (μία λευκή και μία καστανέρυθρη), μια ακόμα καστανέρυθρη κηλίδα σε λευκή πετσέτα σε τραπέζι, τρίχες και μέρη από τεχνητές βλεφαρίδες στο δάπεδο, μια πετσέτα με καστανέρυθρη κηλίδα στο μπάνιο και μία ακόμη κηλίδα στον τοίχο κοντά στον νιπτήρα. Από την παρατήρηση των χώρων δεν υπήρχε αναστάτωση, ενώ δεν βρέθηκαν απορρίμματα και προφανώς υπήρχε τακτοποίηση του χώρου από τους δράστες.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι θα πραγματοποιηθεί εξέταση DNA, όμως οι κηλίδες είναι «παλιές» και ενδεχομένως συνδέονται με άλλους ενοικιαστές σε προηγούμενο χρόνο. «Τα ευρήματα δεν σχετίζονται με τον θάνατο της κοπέλας», αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδιοι αξιωματικοί. Ιατροδικαστής και γιατροί σημειώνουν ότι η 19χρονη δεν έχει ούτε γρατσουνιά και δεν έχει ανοίξει καν η μύτη της, ενώ δεν προκύπτουν ίχνη βιασμού.

Η φίλη

«Στις 07:00 περίπου το πρωί ο (σ.σ. 23χρονος) μου έστειλε μήνυμα στο Instagram και με ενημέρωσε ότι το κινητό της Μυρτούς είναι στην καφετέρια Σουλάτσο που βρίσκεται δίπλα στα ΚΤΕΛ στο Αργοστόλι και να στείλω κάποιον να πάει να το πάρει», περιγράφει στους αστυνομικούς 18χρονη φίλη της Μυρτούς, που είχε μιλήσει μαζί της λίγες ώρες πριν τον θάνατό της. «Στις 13 Απριλίου στις 18:50 με κάλεσε τηλεφωνικά και μιλούσαμε περίπου μιάμιση ώρα και μου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θα έβγαινε βόλτα με ένα φίλο της που τον ανέφερε ως Ν.Δ., με τον οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα των 10 ημερών διατηρούσαν σχέση», αναφέρει σε άλλο σημείο η 18χρονη προσθέτοντας ότι: «Με ενημέρωσε σήμερα η μητέρα της, περί 02:50 απέστειλε στην ίδια μήνυμα λέγοντάς της ότι είναι μαζί με τον φίλο της …(σ.σ.23χρονο) αναφέροντάς της παράλληλα ότι βρήκαν σπίτι».

Η καφετέρια όπου άφησε το τηλέφωνο της Μυρτούς ο 23χρονος, βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από τα ΚΤΕΛ Κεφαλλονιάς, από όπου διέφυγε το πρωί της Τετάρτης με υπεραστικό λεωφορείο που είχε προορισμό την Πάτρα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επέστρεψε στο Αργοστόλι και προσήλθε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση.

ΠΩΣ ΒΡΗΚΑΝ ΚΟΚΑΪΝΗ

«Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά ‘θέλω να πιω’, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον …(σ.σ. 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη», περιγράφει στους αστυνομικούς ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, αναφέροντας ότι ο 26χρονος πρώην αθλητής ήταν εκείνος που έφερε την κοκαΐνη στο δωμάτιο.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑ Ο 23ΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ

Ο 23χρονος εξιστορεί τις κινήσεις του αμέσως μετά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία: «Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή ο… (26χρονος) ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά. Του είπα ότι έχει το κινητό της εδώ και αυτός μου είπε να το πάρω μαζί μου και να της το δώσω αύριο. Εγώ πήρα το κινητό και πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω, μη βρω τον μπελά μου (…) Θέλω να σας πως ότι τα σκουπίδια από το διαμέρισμα τα πέταξα σε ένα κάδο κοντά στην πλατεία χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τον κάδο».

«Ανέπνεε» λένε οι διασώστες

«Ανέπνεε αργά με δυσκολία, είχε μυδρίαση και χαμηλό κορεσμό», αναφέρει στους αστυνομικούς ένας από τους δύο διασώστες που έσπευσαν στην πλατεία του Αργοστολίου στις 04:35 τα ξημερώματα της Τρίτης και βρήκαν τη Μυρτώ σε κωματώδη κατάσταση. Και οι δύο περιγράφουν ότι κοντά στη 19χρονη ήταν ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ο 22χρονος φίλος του από την Αλβανία. Τους είπαν ότι δεν τη γνώριζαν και πως την είχαν εντοπίσει τυχαία στον δρόμο και τη μετέφεραν στο σημείο με τα χέρια. Ο ένας από τους διασώστες γνώριζε και τους δύο νεαρούς, ενώ ο δεύτερος τον πρώην αρσιβαρίστα.

Η αναισθησιολόγος του Γ.Ν. Κεφαλλονιάς, αναφέρει στους αστυνομικούς ότι ενημερώθηκε στις 05:00 να πάει στα επείγοντα. Οταν έφθασε διαπίστωσε ότι ο καρδιολόγος του νοσοκομείου έκανε συνεχώς καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για να την επαναφέρει, δόθηκε φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο η ασθενής απεβίωσε.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 26ΧΡΟΝΟ

«Αφού κατανάλωσα ένα με δύο ποτά μετέπειτα χωρίς να θυμάμαι τι μου είχε συμβεί ξύπνησα την επόμενη μέρα στην οικία μου, με πλήρη αμνησία. Οπως την επόμενη μέρα με πληροφόρησαν οικεία μου πρόσωπα, ότι ενώ βρισκόμουν στο μπαρ, με είχε πλησιάσει νεαρό άτομο που λέγεται …(26χρονος), τον οποίο απλά γνώριζα φατσικά και μετά από μικρό χρονικό διάστημα άρχισα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει (…) Δεν είχα συμπτώματα κακουχίας ούτε χτυπήματα ή άλλα σημάδια κακοποίησης δεν ανέφερα πουθενά το γεγονός, ούτε καν στους γονείς μου», ανέφερε στους αστυνομικούς μια γυναίκα 31 ετών, που προσήλθε στην Δ.Α. Κεφαλλονιάς μετά τον θάνατο της Μυρτούς για να προχωρήσει σε καταγγελία για τον 26χρονο. Τα όσα περιγράφει εκτυλίχθηκαν το καλοκαίρι του 2022 σε μπαρ στο Αργοστόλι.