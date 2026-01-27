ΚΕΔΕ: «Αναστείλλετε όλες τις εκδηλώσεις σας σε ένδειξη πένθους» – Το μήνυμα Κυρίζογλου για την τραγωδία στη Βιολάντα

Τους δήμους όλης της χώρας να αναστείλουν για τρεις ημέρες, όλες τους τις εκδηλώσεις σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα, καλεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

ΚΕΔΕ: Το μήνυμα Κυρίζογλου για την τραγωδία στη Βιολάντα

Στην σχετική επιστολή που έστειλε σε όλους τους δημάρχους της χώρας, ο Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρει:

«Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στους εργαζόμενους και τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Την αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων από τις 27 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2026 καλεί τους Δήμους της χώρας να εξετάσουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ως ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης, μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον σοβαρό τραυματισμό εργαζομένων.

Σε επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου εκφράζει επίσης,τη βαθιά θλίψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπογραμμίζει ότι ο θεσμός οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στην τοπική κοινωνία.

Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και συλλογικής στάσης απέναντι σε ένα γεγονός που συγκλόνισε την κοινωνία, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε στιγμές δοκιμασίας.»