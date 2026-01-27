Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, 2026
13.4 C
Athens
type here...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΕΔΕ: «Αναστείλλετε όλες τις εκδηλώσεις σας σε ένδειξη πένθους» – Το μήνυμα Κυρίζογλου για την τραγωδία στη Βιολάντα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τους δήμους όλης της χώρας να αναστείλουν για τρεις ημέρες, όλες τους τις εκδηλώσεις σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα, καλεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

ΚΕΔΕ: Το μήνυμα Κυρίζογλου για την τραγωδία στη Βιολάντα

Στην σχετική επιστολή που έστειλε σε όλους τους δημάρχους της χώρας, ο Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρει:

«Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στους εργαζόμενους και τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Την αναστολή ή ματαίωση προγραμματισμένων εορταστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων από τις 27 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2026 καλεί τους Δήμους της χώρας να εξετάσουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ως ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης, μετά το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον σοβαρό τραυματισμό εργαζομένων.

Σε επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου εκφράζει επίσης,τη βαθιά θλίψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπογραμμίζει ότι ο θεσμός οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και στην τοπική κοινωνία.

Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και συλλογικής στάσης απέναντι σε ένα γεγονός που συγκλόνισε την κοινωνία, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε στιγμές δοκιμασίας.»

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Οργανισμός Major Cities of Europe ανανεώνει την ταυτότητά του – Μετονομάζεται σε MCE Community

0
Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Major Cities of Europe (MCE) προχώρησε σε μια...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Την Πέμπτη (29/1) το πρωί η αεροδιακομιδή των τριών ασθενών στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης

0
ΠΑΟΚ: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή...
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι – Τι αναφέρει επίσημη έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

0
Δύο μέλη της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πυροβόλησαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που με σπινθήρα οδήγησε στην έκρηξη – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής [Βίντεο]

0
Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα,...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ξέσπασε ο Παπαχρήστου για την αήθη επίθεση της Κάκκαβα – «Θα υπηρετώ με σθένος τον δήμο που αγαπώ»

0
Δήμος Σαρωνικού: Μία άνευ προηγουμένη αήθη επίθεση δέχτηκε, κατά...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group