Κατώτατος μισθός: Οι νέες αποδοχές για 700.000 εργαζόμενους μετά την αύξηση στα 920 ευρώ – Πίνακες και παραδείγματα

Στα 920 ευρώ από 880 ευρώ που είναι τώρα, διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου μετά την αύξησή του κατά 40 ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την αύξηση εισηγήθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως η οποία τόνισε ότι είναι μέσα στο εύρος των αυξήσεων που πρότειναν οι κοινωνικοί εταίροι και η ειδική επιστημονική επιτροπή και ήταν από 910 ευρώ ως 924 ευρώ. Το δε, κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται από την 1η Απριλίου στα 41,09 ευρώ από 33,90 ευρώ που είναι τώρα.

Όπως διευκρίνησε δε, το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 880 ευρώ, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές μέχρι το τέλος Μαρτίου. Όπως ανέφερε η υπουργός η αύξηση στον κατώτατο μισθό επιφέρει αύξηση αποδοχών για περίπου 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας ότι από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 σήμερα από την 1η Απριλίου θα ανέρχεται στα 920 ευρώ που σημαίνει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 41,5%, και ότι ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027.

Ηδη, όπως είπε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης βρίσκεται στα 1.516 ευρώ, ενώ ο στόχος ήταν τα 1.500 ευρώ ως το 2027. Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμοστεί και στο δημόσιο που σημαίνει ότι ο εισαγωγικός βασικός μισθός του πρωτοδιοριζόμενου υπαλλήλου από τα 880 ευρώ που είναι τώρα, θα διαμορφωθεί από την 1η Απριλίου στα 920 ευρώ. Ακολούθως την ίδια αύξηση των 40 ευρώ, θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για κάθε κλιμάκιο.

Με τον νέο κατώτατο μισθό αυξάνονται τα επιδόματα προϋπηρεσίας (τριετίες) ως εξής:

*Με μια τριετία καταβάλλεται επίδομα 92 ευρώ.

*Με δυο τριετίες καταβάλλεται επίδομα 184 ευρώ.

*Με τρείς τριετίες καταβάλλεται επίδομα 276 ευρώ.

Με τον κατώτατο μισθό αμείβονται περίπου 700.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η πλειονότητα των μισθωτών έχουν μισθούς πάνω από τον κατώτατο.

Με την νέα αύξηση ένας εργαζόμενος με μια τριετία από την 1η Απριλίου θα παίρνει 1.012 ευρώ μικτά από 968 ευρώ που παίρνει τώρα. Με δυο τριετίες θα παίρνει 1.104 ευρώ (αντί 1.056 ευρώ) και με τρείς τριετίες θα παίρνει 1.196 ευρώ (αντί 1.144 ευρώ).

Ειδικά για 270.000 εργαζόμενους νέους ως 30 ετών που κατά κανόνα αμείβονται με τον κατώτατο, η ωφέλεια θα είναι διπλή. Πέρα από την αύξηση των βασικών αποδοχών, για εισόδημα ως 20.000 ευρώ, θα έχουν μηδενικό φόρο όσοι είναι ως 25 ετών και μείωση κρατήσεων στο 9% από 22% όσοι είναι από 26 ως 30 ετών.

Κατώτατος μισθός: Παραδείγματα

1.Νέος ως 25 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις παίρνει στην τσέπη καθαρά 762 ευρώ. Με τον κατώτατο στα 920 ευρώ , τα καθαρά θα είναι 797 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του φόρου είναι 35ευρώ το μήνα.

2.Νέος από 26 ως 30 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τον φόρο του μένουν στην τσέπη καθαρά 749 ευρώ. Με τον κατώτατο στα 920 ευρώ , τα καθαρά θα είναι 781 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 32 ευρώ το μήνα.

3.Εγγαμος εργαζόμενος άνω των 30 ετών ο οποίος αμείβεται με κατώτατο μισθό λαμβάνει επίδομα γάμου και έχει 2 παιδιά και 3 τριετίες. Οι αποδοχές τους σήμερα είναι 1.258 ευρώ και καθαρά 1.041 ευρώ. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα παίρνει 1.316 ευρώ μικτά και τα καθαρά θα είναι 1.082 ευρώ με αύξηση κατά 41 ευρώ τον μήνα

Αναλυτικά όλη η παρουσίαση