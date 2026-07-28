Κάτω από τα 80 δολάρια έφθασε η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου

Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων/βαρέλι έφθασε πρόσκαιρα η τιμή του WTI, του αμερικανικού αργού αναφοράς, καθώς η ανάπαυλα στις εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή διατηρείται και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν «πιθανότητες» να επιτύχουν.

Στις 08H55 GMT η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate παράδοσης Σεπτεμβρίου μειώθηκε κατά 3,05% και διαμορφώθηκε στα 80,09, αφού προηγουμένως έφθασε πρόσκαιρα τα 79,80 δολάρια.

Η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Σεπτεμβρίου μειωνόταν παράλληλα κατά 3,69% στα 85,10 δολάρια/βαρέλι.