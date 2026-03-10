Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος: Χαμός από σχόλια μετά τη διαφήμιση για το Jumbo – «Έπαιξαν μπάλα με το σούσουρο»

Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος, φέτος, συζητιούνται όχι μόνο για το τηλεοπτικό τους μέλλον και για το αν έχουν σχέση, αλλά πλέον και για τη διαφήμιση των Jumbo.

Η εταιρεία, που απασχολεί συχνά για τις διαφημίσεις της, εμπνεύστηκε από την ταινία «Αόρατος εραστής» και τη σκηνή όπου η Ντέμι Μουρ και ο Πάτρικ Σουέιζι πλάθουν πηλό.

Στη διαφήμιση, λοιπόν, η Κατερίνα Καραβάτου βρίσκεται σε ένα εργαστήριο και κάποια στιγμή μπαίνει ο Χρήστος Φερεντίνος. Οι δυο τους αρχίζουν και συνομιλούν, μοιάζοντας να φλερτάρουν. Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς όταν το πλάνο ανοίγει… αποκαλύπτεται το θέμα συζήτησής τους: ένα κοκορέτσι.

Τα σχόλια στα social media

Κάτω από την ανάρτηση της εταιρείας, στο Instagram, γίνεται πανικός. «Η διαφήμιση θα ήταν καλύτερη για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Έχουμε ξεχάσει ότι το Πάσχα γιορτάζουμε την Σταύρωση κ την Ανασταση του Χριστού μας κ θα έπρεπε να δείχνουμε περισσότερο σεβασμό κ να περνάμε το σωστό μήνυμα που έχει το Πάσχα», «Αγαπώ όλες τις διαφημίσεις σας ειλικρινά εμπνευσμένες, αλλά δεν μπορούσατε να βάλετε 2 φρέσκους ανθρώπους, υπάρχουν τόσα νέα όμορφα παιδιά, και όχι καμένα σαν αυτούς τους τηλεοπτικούς δεινόσαυρους κι εντάξει η Καραβάτου αλλά ο άλλος», ήταν ελάχιστα μόνο από τα αρνητικά σχόλια.

Την τιμητική της είχε η διαφήμιση και στο X, με τους δύο πρωταγωνιστές να απασχολούν.

Τα σχόλια στις εκπομπές

Το πρωί της Τρίτης, η Τίνα Μεσσαροπούλου έριξε ξανά τα βέλη της κατά της παρουσιάστριας του ΑΝΤ1 -αφήνοντας στο απυρόβλητο εκείνον του ΣΚΑΪ- κατηγορώντας την πως εκμεταλλεύτηκε τις φήμες της σχέσης τους. «Συμφωνώ ότι σαν δίδυμο παρουσιαστών επέλεξαν ό,τι καλύτερο. Εμένα αυτό με το κοκορέτσι, με τα έντερα δηλαδή που παίζουν και τα κάνουν άρπα και παίζουν μουσική… έχει και σεξουαλικά υπονοούμενα. Οι συνειρμοί που κάνεις… αν το βάλεις χωρίς το υπόλοιπο περίβλημα και ακούς μόνο αυτά που λέγονται», ξεκίνησε να λέει η δημοσιογράφος.

«Η Κατερίνα που είναι τόσο προσεκτική στο τι και πώς λέγεται και τι γίνεται… επίσης, είχε γίνει ολόκληρος ντόρος για το αν είναι ή όχι ζευγάρι και τώρα το εκμεταλλευόμαστε… η ίδια έβγαινε μπροστά και έλεγε “μα τι πράγματα είναι αυτά;” και “ποιος τολμάει και τα λέει;”. Τώρα που η διαφήμιση αφήνει υπονοούμενα δεν μας ενοχλεί; Τι; Επειδή πληρωθήκαμε; Ούτε που με αφορά εμένα», συμπλήρωσε με αιχμή στον σχολιασμό της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Ισχύει αυτό και το επιβεβαιώνω. Αλλά αυτό το σούσουρο το εξαργυρώνουν! Έπαιξαν μπάλα με το σούσουρο, οπότε μην τσαντιστεί αν τη ρωτήσουν ξανά…», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο Buongiorno.