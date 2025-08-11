Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
Κατερίνα Καραβάτου: Έτοιμη για μεταγραφή στο MEGA;

Newsroom
Κατερίνα Καραβάτου: Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκληρώνει τον κύκλο της στη θερινή πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 με θετικά νούμερα, όμως το τι θα κάνει από το φθινόπωρο παραμένει ανοιχτό.

Η συμφωνία της με τον σταθμό λήγει μαζί με το τέλος του «Καλοκαιρινού Ραντεβού» τον Σεπτέμβριο και η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει αν θα τη διατηρήσει σε νέα θέση ή αν οι δρόμοι θα χωρίσουν.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες από τη «Real News» αναφέρουν ότι το MEGA έχει προσεγγίσει την παρουσιάστρια. Στο «Μεγάλο Κανάλι» υπάρχει κενό στη μεσημεριανή ζώνη περιοδικού και το όνομα της Καραβάτου ακούγεται δυνατά για πιθανή αξιοποίηση εκεί.

Τίποτα, πάντως, δεν είναι οριστικό, αφού πρώτα θα ξεκαθαρίσει η στάση του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια θα φανεί αν θα προχωρήσει η συζήτηση με το MEGA.

