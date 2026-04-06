Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται σε ιδιωτικό μαιευτήριο, από το απόγευμα της Παρασκευής, αφού έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

«Η μπέμπα είχε άλλα στο μυαλό της, οπότε η απόφαση να προχωρήσουμε στον τοκετό πάρθηκε εκείνη την ώρα. Όλα πήγαν πολύ καλά. Οι μανούλες είναι αγκαλίτσα με τα μωράκια τους, είναι πολύ ευτυχισμένες. Η Κατερίνα πόσο μάλλον που το ήθελε, το περίμενε. Και η μπέμπα βιάστηκε, ήρθε την ώρα που διάλεξε η ίδια. Και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά.

Ο Παναγιώτης στάθηκε βράχος δίπλα της. Η Κατερίνα… οι μανούλες το βιώνουν πολύ διαφορετικά, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εμείς το έχουμε ζήσει από την πλευρά του μαιευτήρα εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές. Μοιάζει στον μπαμπά της! Η μικρή είναι Κουτσού-μπέμπα. Τα μωρά είναι συνδυασμός των γονιών, οπότε θα πάρει τα ωραία στοιχεία και από τους δύο. Θα πάρει εξιτήριο της επόμενες ημέρες», είπε ο Δημήτρης Τζεφεράκος στο Happy Day τη Δευτέρα.

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε θα πάρει εξιτήριο από το μαιευτήριο;

Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του, τη Δευτέρα, έστειλαν ευχές στην ευτυχισμένη μαμά και αποκάλυψαν ότι θα πάρει αύριο εξιτήριο. Η Κατερίνα Καινούργιου θα επιστρέψει με τη μικρή Ξένια και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στο σπίτι τους, στο Κολωνάκι, όπου θα ζήσουν μοναδικές στιγμές.