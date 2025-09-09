Κατερίνα Καινούργιου: Όλη η αλήθεια για τις φήμες εγκυμοσύνης

Κατερίνα Καινούργιου: Εδώ και πολλά χρόνια η Κατερίνα Καινούργιου δεν διστάζει να μοιράζεται στον αέρα της εκπομπής της πολλές προσωπικές της στιγμές, άλλες πιο εύκολες και άλλες πιο δύσκολες. Έχει θυμώσει, έχει κλάψει, έχει ενοχληθεί και έχει απαντήσει σε διάφορα δημοσιεύματα που γράφονται κατά καιρούς για αυτήν.



Είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια της ζωής της είναι η βαθιά της επιθυμία να γίνει μητέρα, ακόμα όμως και σε αυτό, η ίδια δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά, κοιτώντας κατάματα τον φακό, για το όνειρό της να αποκτήσει παιδί, αλλά και για τον αγώνα που δίνει ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχει κρύψει μάλιστα ακόμα και το ενδεχόμενο της υιοθεσίας σε περίπτωση που τελικά δεν καταφέρει να αποκτήσει ένα δικό της παιδί παρά τις προσπάθειες που κάνει μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή…



«Κάνουμε την προσπάθειά μας με τον Παναγιώτη να αποκτήσουμε παιδί. Αυτό με στρεσάρει και με πιέζει αρκετά. Στην εκπομπή έχω συχνά αδιαθεσίες λόγω αυτής της προσπάθειας. Ο Θεός θα δείξει… Δεν με στενοχωρεί, απλά χρειάζεται υπομονή. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τέτοια θέματα. Ο Παναγιώτης είναι γεννημένος για να γίνει πατέρας. Πολλές φορές μου λέει άντε πότε θα κάνουμε ένα παιδάκι» έχει πει σε πρόσφατη συνέντευξή της στην διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

Τις τελευταίες μέρες οι φήμες που κυκλοφόρησαν θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Όμως, όσο κι αν θα ήθελε και η ίδια να μπορούσε να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Σύμφωνα με το περιβάλλον της, η Κατερίνα Καινούργιου δεν είναι έγκυος. Μάλιστα, οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν ότι εκείνη είναι ενοχλημένη με τα δημοσιεύματα που ακουμπάνε μια πολύ ευαίσθητη χορδή της ζωής της και που δεν ισχύουν…

«Η Κατερίνα θα πετούσε από την χαρά της αν ήταν έγκυος, αλλά δεν ισχύει», ισχυρίζεται το στενό της περιβάλλον. Παρότι η ίδια δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να διαψεύσει επίσημα, δεν νιώθει ούτε χαρά όταν βλέπει να γράφονται ειδήσεις που την πληγώνουν. Η εγκυμοσύνη είναι για εκείνη ένα όνειρο ζωής και το γεγονός ότι κάποιοι επιλέγουν να το μετατρέπουν σε “τεκμηριωμένη” είδηση -χωρίς να είναι- τη στενοχωρεί βαθιά.

Αυτήν την περίοδο, η παρουσιάστρια έχει ρίξει όλο της το βάρος στην προετοιμασία της εκπομπής Super Κατερίνα, που επιστρέφει στον Alpha τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Οι πρόβες, οι συσκέψεις και η οργάνωση της πρεμιέρας, την κρατούν σε εγρήγορση και δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να ασχοληθεί με το προσωπικό της κομμάτι. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αφήσει στην άκρη το όνειρο της μητρότητας. Αντίθετα, η λαχτάρα παραμένει ζωντανή και, όπως λένε όσοι την ξέρουν καλά, αν το χαρμόσυνο νέο ερχόταν, δεν θα δίσταζε να τα αφήσει όλα στην άκρη για να αφοσιωθεί σε αυτό το θαύμα.



Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μάθει να μιλάει με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά της. Δεν κρύβει τις αδυναμίες της, δεν παριστάνει την «τέλεια» πια σε αυτή την φάση της ζωής της, έχει αλλάξει σαν χαρακτήρας και δεν είναι τόσο παρορμητική και απόλυτη όπως στο παρελθόν. Το ζήτημα της μητρότητας την αγγίζει βαθιά, αλλά το αντιμετωπίζει με θάρρος, πίστη και χαμόγελο. Μέχρι να έρθει παρόλα αυτά αυτή η πολυπόθητη στιγμή, η παρουσιάστρια συνεχίζει να ελπίζει και να έχει θετική ενέργεια, ενώ κάπου μέσα της, φυλάει την πιο γλυκιά προσμονή της ζωής της για την στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της, το μωρό που τόσο πολύ ονειρεύεται.