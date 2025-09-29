Στη σύλληψη του αδερφού της, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, υπογραμμίζοντας ότι οι ευθύνες δεν βαραίνουν την οικογένεια, αλλά μόνο το πρόσωπο που προχώρησε στην πράξη.

Η παρουσιάστρια μίλησε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου για τον Πάνο Καινούργιο, τονίζοντας στο «Super Κατερίνα» πως βίωσε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά, όπως είπε, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. «Επειδή το βίωσα το καλοκαίρι, καμιά φορά στη ζωή μας, μπορεί τα συγγενικά μας πρόσωπα, είτε είναι αδερφός είτε οικογένεια, να κάνουν κάτι, το οποίο είναι αδίκημα, λάθος, μπορεί να φταίνε εκείνοι. Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια, ούτε σημαίνει ότι είναι συνένοχη και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, καθώς ο αδερφός της παραβίασε τον ΚΟΚ, όπως είπε και στάθηκε στη στάση μεταμέλειάς του: «Σας το λέω για το περιστατικό που έγινε με τον αδερφό μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό. Ακολουθήθηκαν κανονικά οι νόμιμες διαδικασίες, μάλιστα επειδή ήταν Σάββατο έμεινε δυο μέρες στο τμήμα, πέρασε από Εισαγγελέα τη Δευτέρα. Ο αδερφός μου μετάνιωσε πάρα πολύ, είπε χίλια συγγνώμη. Θα δικαστεί η υπόθεση. Δεν θέλω ερωτήσεις, είναι υπόθεση του αδερφού μου. Είναι παράβαση του ΚΟΚ».

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε την προσωπική τους συνομιλία: «Ο αδερφός μου εκείνη την περίοδο με πήρε τηλέφωνο και το λέω και συγκινούμαι και μου είπε “εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέσαι εσύ”. Του πήραν το δίπλωμα κανονικά, έκαναν ό,τι όφειλαν να κάνουν και φωτογράφιζαν παντού εμένα».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να επεκτείνεται σε όλη την οικογένεια: «Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν σημαίνει ότι, όταν φταίει κάποιος στην οικογένεια και κάνει ένα αδίκημα, το οποίο είναι λάθος και το κατακρίνουμε, φταίει και ο άλλος».