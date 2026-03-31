Κατερίνα Καινούργιου: Αποχαιρέτησε συνεργάτες και κοινό – Η συγκίνηση στην τελευταία εκπομπή πριν γεννήσει

Η μεγάλη στιγμή έφτασε και η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες της, καθώς θα ξεκουραστεί λίγο πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

«Θέλω να πω κάτι για δύο λεπτά. Όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, εγώ από αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν γεννάω αύριο! Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θέλω να κάτσω λίγες μέρες να ξεκουραστώ γιατί είμαι στον μήνα μου. Είμαι πολύ ευσυγκίνητη! Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, στην παραγωγή, στο κανάλι μου και στους ανθρώπους που είναι πάνω. Γιατί αυτοί οι μήνες για μια γυναίκα είναι όμορφοι αλλά και δύσκολοι. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες στη ζωή μου.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές για τα ωραία μηνύματα. Και τους συναδέλφους ευχαριστώ για τη διακριτικότητα. Γιατί είναι ένα θέμα που θέλει λεπτό χειρισμό. Ακόμη και λάθη που μπορεί να έκανα, δεν τα σχολίασαν! Εκτιμώ τη στάση όλων και να πω σε κάθε γυναίκα που θέλει να το βιώσει, γιατί έχω το άγχος και την αγωνία μου μέχρι να πιάσω την μπεμπούλα μου, εύχομαι να της συμβεί.

Από αύριο θα είναι ο Στέφανος με τους συνεργάτες μου, δεν αλλάζει κάτι. Δεν σημαίνει ότι επειδή λείπει η Κατερίνα αλλάζει κάτι», είπε εμφανώς συγκινημένη.