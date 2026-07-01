ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Εισαγγελέας – Ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι οικοδομικοί κανόνες στο εργοτάξιο που εφάπτεται με την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, διέταξε ο Εισαγγελέας ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο Εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της οικοδομής, ο εργολάβος, και δύο μηχανικοί που εκτελούσαν εργασίες στο σημείο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες μετά την κατάρρευση του κτιρίου επί της οδού Αλκμήνης στα Κάτω Πετράλωνα.

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