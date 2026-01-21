Κακοκαιρία: Χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας – Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες – Ήχησε το 112 στην Αττική

Κακοκαιρία: Ήχησε το πρωί της Τετάρτης (21/1) το 112 στους κατοίκους της Αττικής λόγω κακοκαιρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Αττική και έτσι στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (21/1) ήχησε το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτων αναγκαίες» αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία στην Αττική. Σύμφωνα με αυτά, οι βροχές δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονες, αλλά θα έχουν μεγάλη διάρκεια και σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μέτριας έντασης φαινόμενα, αν εκδηλωθούν συνεχόμενα για πολλές ώρες, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ειδικά στις αστικές περιοχές.

Η έμφαση, όπως σημειώνει ο Κολυδάς, δίνεται περισσότερο στη διάρκεια των φαινομένων παρά στην ένταση σε κάθε ξεχωριστή φάση. Παράλληλα, παρέχεται αναλυτική πρόγνωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας ανά 6ωρα, ώστε οι πολίτες να οργανώσουν καλύτερα τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους.

Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά για την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

«Με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εξετάσαμε αναλυτικά την εξέλιξη της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, χωρίζοντας το επεισόδιο σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα.Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιείται νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου, εξετάσαμε αναλυτικά την εξέλιξη της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, χωρίζοντας το επεισόδιο σε τέσσερα διαδοχικά εξάωρα. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της χρονικής κατανομής των φαινομένων και αποφεύγει τις απλουστεύσεις που συχνά οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιείται σε σχέση με το GFS και το ICON κυρίως ως προς τα εκτιμώμενα ύψη βροχής. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το ευρωπαϊκό παρουσιάζει πιο αξιόπιστη και σταθερή συμπεριφορά, ενώ τα νεότερα τρεξίματά του συγκλίνουν σε ελαφρώς αυξημένα 24ωρα αθροίσματα υετού σε σχέση με τις πρωινές προγνώσεις, χωρίς να αλλάζουν τη συνολική εικόνα της κακοκαιρίας.

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό μοντέλο διαφοροποιείται σε σχέση με το GFS και το ICON κυρίως ως προς τα εκτιμώμενα ύψη βροχής Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό παρουσιάζει πιο αξιόπιστη και σταθερή συμπεριφορά, ενώ τα νεότερα τρεξίματά του συγκλίνουν σε ελαφρώς αυξημένα 24ωρα αθροίσματα υετού σε σχέση με τις πρωινές προγνώσεις, χωρίς να αλλάζουν τη συνολική εικόνα της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης (21/1) την χώρα, έχει φέρει έντονες χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Από τα ξημερώματα χιονίζει σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, από τις ακριτικές Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά κι από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη. Το χιόνι, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά πάνω από τα 1350 μέτρα έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού από τα διόδια του Πολυμύλου έως και το Μέτσοβο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Από τις 04:30, σήμερα, τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 120,8ο χ/θ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χ/θ (Α/Κ Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (όρια με Δ.Α. Τρικάλων), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, καθώς και σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, της Κοζάνης, της Καστοριάς, των Γρεβενών και της Φλώρινας.

Επίσης, από τις 07:30, σήμερα, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από τη χ/θ 17,5 (Α/Κ Αλιάκμονα) έως τη χ/θ 69,3 (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Κλειστός ο δρόμος Χορτιάτη–Αγίου Βασιλείου

Έκλεισε από το πρωί για τους οδηγούς ο δρόμος Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου, λόγω της χιονόπτωσης στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, ενώ στα υπόλοιπα σημεία του οδικού δικτύου του νομού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά καθώς δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Στο μεταξύ, την απόφαση να μην λειτουργήσουν, λόγω της χιονόπτωσης, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια και ΚΔΑΠ) έλαβε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητριών και μαθητών. Κλειστά είναι και όλα τα σχολεία στο δήμο Λαγκαδά, ενώ στο υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα λειτουργούν κανονικά.

Σε αντίθεση με τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στη δυτική Μακεδονία η κυκλοφορία των οχημάτων σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χιονολάστιχα, εξαιτίας των χιονοπτώσεων και του παγετού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, σε Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλώρινα είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα δεν φέρουν χιονολάστιχα.

Επιπλέον, από τα ξημερώματα, σε αρκετά σημεία των δρόμων της Δυτικής Μακεδονίας προσωρινά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία παντός είδους βαρέων οχημάτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. « hellenicpolice.gr » υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε. Τρικάλων, λόγω χιονόπτωσης

Η έντονη χιονόπτωση, που άρχισε για τις περισσότερες περιοχές σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα – απαγορεύσεις στις μετακινήσεις. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

* Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

* Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

* Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στον Δήμο Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644

Ιωάννινα: Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ήπειρου

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

H ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, για την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στην Εγνατία αναφέρει:

«.. για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και ειδικότερα την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, χιονόπτωση, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέων οχημάτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, από το 72,900 χιλιόμετρο, Κόμβος Παμβώτιδας, πριν τα διόδια Δροσοχωρίου, έως και το 120,800 χιλιόμετρο, Κόμβος Παναγιάς, του αυτοκινητοδρόμου “Εγνατία Οδός” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

