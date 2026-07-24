Σφοδρή καταιγίδα με κεραυνούς και έντονες ριπές ανέμων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αθήνα και τα Προάστια.

Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις πλήττουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και να συνοδεύονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) ξεκίνησε η ισχυρή βροχόπτωση η οποία συνοδεύεται από δυνατούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα όπως φαίνεται και στο βίντεο παρακάτω.

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος τη οδού Χαμόστερνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Ταυτόχρονα, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού λαμβάνει χώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θηβών στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμας κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Ταυτόχρονα, ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται αυτή την ώρα και σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Ήπειρο και κεντρική Μακεδονία.

Κακοκαιρία: Χαλάζι και ισχυρά μπουρίνια σάρωσαν Λαμία και Φθιώτιδα

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στη Ζάκυνθο, τη Δράμα, περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ενώ στη συνέχεια η κακοκαιρία επεκτάθηκε στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Φθιώτιδα, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή.

Στο επίκεντρο Σποράδες, Εύβοια και ανατολική ηπειρωτική χώρα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, τα πιο έντονα φαινόμενα της Παρασκευής αναμένονται στις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τα παράλια της Λάρισας, της Μαγνησίας και της Φθιώτιδας, καθώς και σε περιοχές της Πιερίας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική χώρα και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, πριν εξασθενήσουν σταδιακά.

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Ισχυρό μπουρίνι και χαλάζι στη Λαμία

Στη Φθιώτιδα η κακοκαιρία εκδηλώθηκε με έντονη βροχόπτωση, χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Το μπουρίνι έπληξε τη Λαμία και τις γύρω περιοχές, ενώ περίπου 15 λεπτά έντονης βροχής και χαλαζιού ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυκλοφορία τόσο στην εθνική οδό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Στη Ροδωνιά Υπάτης, αλλά και σε άλλες κοινότητες του Δήμου Λαμιέων, το χαλάζι προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Παραγωγοί ανέφεραν ότι επλήγη ιδιαίτερα η παραγωγή δαμάσκηνων, η συγκομιδή της οποίας δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Σημαντικές καταστροφές στη δυτική Φθιώτιδα

Τα πιο σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στη δυτική Φθιώτιδα και ειδικότερα στον Δήμο Μακρακώμης, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τη στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.Η στέγη κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν επίσης κολώνες και καλώδια ηλεκτροφωτισμού, ενώ έσπασαν δέντρα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Δύσκολες ήταν οι συνθήκες και στον δρόμο από το Καστρί έως τη Μακρακώμη, όπου η έντονη χαλαζόπτωση και τα πεσμένα κλαδιά περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα των οδηγών και δυσχέραναν την κυκλοφορία.

Ο Όλυμπος ντύθηκε στα λευκά

112 και Red Code από την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης (Red Code) τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, ενώ προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων.

Οι χάρτες του Meteo

Σύμφωνα με το Meteo, σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής, και μόνο στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο τοπικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου 25/07.

Στους χάρτες παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3-ώρου και τα πεδία πιέσεων που προβλέπονται για τα διάστημα 15:00 – 18:00 και 18:00 – 21:00 σήμερα.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σε ισχύ παραμένει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία θα επηρεάσει έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις, αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι καταιγίδες. Παράλληλα, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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