Καίτη Γκρέυ: Ανοίγει η διαθήκη της – Τι θα κάνει ο γιος της σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Δέκα μήνες μετά τον θάνατο της Καίτης Γκρέυ, ανοίγει σήμερα, 22 Οκτωβρίου, η διαθήκη της και ο δικηγόρος του εγγονού της, Κωνσταντίνου Ηλιάδη, Όθωνας Παπαδόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πλευρά του Φίλιππου Ηλιάδη προτίθεται να προσβάλλει τη διαθήκη, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο να οριστεί γραφολόγος για να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά της. Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαθήκη ορίζει ως μοναδικό κληρονόμο τον Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

«Ζούμε σε μία κοινωνία που ο καθένας μπορεί να διατυπώνει δημόσια την άποψή του και να λέει ό,τι θέλει. Ωστόσο, υπάρχει κι ένα όριο σε όλα αυτά. Όλοι γνώριζαν ποιος ήταν ο άνθρωπος που της στάθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής της και ποιος αποτελούσε τη μεγάλη της αδυναμία. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αντιδρούν πριν από τη νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης της διαθήκης, επειδή γνωρίζουν ότι δεν είναι μέσα στα τιμώμενα πρόσωπα. Προχωράει κανονικά η διαδικασία με ό,τι προβλέπεται στον νόμο», ανέφερε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Ηλιάδη.

«Δεν μπορεί μια μητέρα να παραλείψει από τη διαθήκη της το ένα της παιδί»
Η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου που εκπροσωπεί τον γιο της Καίτης Γκρέυ, Φίλιππο Ηλιάδη, σημείωσε στην εκπομπή «Buongiorno»: «Επίσημα δεν γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο της διαθήκης. Όταν θα την πάρουμε στα χέρια μας θα δούμε αν πραγματικά ανταποκρίνεται η γραφή της και θα την εξετάσει γραφολόγος. Από εκεί και πέρα θα πράξουμε αυτά που ορίζει ο νόμος. Δεν μπορεί μια μητέρα να παραλείψει από τη διαθήκη της το ένα της παιδί. Τα παιδιά δεν μπορούν να αποκληρωθούν».

