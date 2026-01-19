Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία από Τετάρτη με χιόνια και «τσουχτερό» κρύο – Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών σε Αττική και 6 ακόμη περιοχές



Καιρός: Έρχεται έντονη μεταβολή του καιρού από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, με επτά περιοχές της χώρας να αναμένεται να δεχτούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρών την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι η δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Η πρόγνωση του Τσατραφύλλια

«Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια)».

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για έντονα φαινόμενα οι μετεωρολόγοι

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, «με έντονο κρύο και λίγα χιόνια ξεκινά η εβδομάδα μας, ενώ από αύριο αναμένουμε σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών με πολύ ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος τονίζει ότι από την Τρίτη το μεσημέρι μεταβάλλεται ουσιαστικά η εικόνα του καιρού. Όπως αναφέρει, «από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα», γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ πυκνά χιόνια.

Η πρόγνωση Καλλιάνου:

ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΟΤΑΝ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ ΨΥΧΟΣ

Μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο.

Τι αλλάζει όμως από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά;

Σταδιακά θα μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως “φορτωμένα” με υγρασία και οργανωμένες – πυκνές νεφώσεις, άρα μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το “κλειδί” και το μάθημα Μετεωρολογίας που εδώ και μέρες σας κάνω αναφορά, είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να “συναντήσει” τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μετά από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής.

Άρα:

Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία).

Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και “γλιστράει” η θερμότερη – υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές – καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί – Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων.

Συγκεκριμένα :

1) Στα Κεντρικά και Νότια : Bροχές – καταιγίδες

Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια (με τη γενική εικόνα να δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη).

2) Στα ορεινά σε όλη την ηπειρωτική χώρα : Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αυτό το σενάριο ευνοεί πολύ τις πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Στη Θεσσαλία, την Ήπειρος και Βορειότερα : Χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις και σε ημιορεινά, ίσως πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ανάλογα με το πόσο “αντέχει” το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος και την ένταση των φαινομένων (η μεγάλη ένταση συχνά “ρίχνει” το όριο χιονόπτωσης) αλλά και την ακριβή τροχιά και ταχύτητα του χαμηλού.

Σε τέτοιες καταστάσεις, αν επαληθευτεί ο εγκλωβισμός ψύχους στα χαμηλά επίπεδα της ηπειρωτικής χώρας έως την Τρίτη και σημειωθεί αξιόλογος υετός, όπως αυτή την ώρα φαίνεται, τότε οι χιονοστρώσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα αξιόλογες και να υπάρξουν δυσκολίες σε μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι να προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία και να το “γυρίσει” πάλι σε βροχή.

Συμπεράσματα :

🔹 Μέχρι την Τρίτη πρωί – μεσημέρι θα επικρατεί κρύο και θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα Βόρεια και χαμηλότερα, όχι όμως γενικά κάτι ανησυχητικό.

🔹 Από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας.

Τι θα συμβεί από την Τρίτη

Σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου, το βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ήδη παρόντα ψυχρό αέρα πάνω από τη χώρα. Όπως εξηγεί, «το χαμηλό θα έρθει να “συναντήσει” τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα», δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για έντονα φαινόμενα.

Η σύγκρουση ψυχρών και ιδιαίτερα υγρών αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει ισχυρή ανύψωση, πυκνές νεφώσεις και μεγάλης έντασης υετό. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους».

Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα

Κεντρικά και νότια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με την Αττική να επηρεάζεται κυρίως από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Ορεινά όλης της χώρας: Πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Θεσσαλία, Ήπειρος και βορειότερα: Αυξημένη πιθανότητα χιονοπτώσεων και σε ημιορεινά, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, εφόσον διατηρηθεί το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος.

Παράλληλα, στα πελάγη αναμένονται θυελλώδεις ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 8 και 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε ακτοπλοΐα και αερομεταφορές.

Η πρόγνωση Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει ότι οι πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες των προηγούμενων ημερών δεν μπορούσαν να δώσουν αξιόλογα φαινόμενα. Ωστόσο, από το βράδυ της Τρίτης, με την έλευση του βαρομετρικού χαμηλού, αναμένεται αυξημένη υγρασία και ισχυρότερη δυναμική υποστήριξη.

Όπως ανέφερε, η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικής προειδοποίησης, καθώς η Τετάρτη εμφανίζεται —μέχρι στιγμής— ως η ημέρα με τα πιο έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς οι χιονοστρώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.