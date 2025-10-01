Καιρός: Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα, 1 Οκτωβρίου, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ωστόσο την Πέμπτη και την Παρασκευή όπως αναφέρουν Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιάννης Καλλιάνος, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με καταιγίδες, κατά τόπους επικίνδυνες, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα πρώτα χιόνια.

Νέα κακοκαιρία αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. «Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Από το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως μετά το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα δεδομένα, εφιστούμε προσοχή πέραν της δυτικής Ελλάδος και στα βόρεια την Πέμπτη, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Παρασκευή», αναφέρει ο μετεωρολόγος του Star.

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν, θα φέρει η νέα 48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου «Π» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10. Συγκεκριμένα αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!»

Για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα αρχίσει να μας προσεγγίζει, με τις βροχές να εντείνονται το απόγευμα και το βράδυ και να γίνονται περισσότερες και πιο εκτεταμένες μέσα στην Πέμπτη, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Η διαταραχή που απασχόλησε τη χώρα τα τελευταία 24ωρα θα συνδυαστεί με ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, οδηγώντας στην κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών, οι οποίες θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά νερά της κεντρικής Μεσογείου, σχηματίζοντας ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Η εξέλιξη αυτή θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια στα βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε επίσης ότι η κακοκαιρία που έρχεται ενδέχεται να προκαλέσει και πλημμυρικά επεισόδια.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του έγραφε πως τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 1200-1300 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Ο καιρός σήμερα

Στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών αναμένονται το μεσημέρι και απόγεμα και στην Κρήτη. Στο υπόλοιπο Αιγαίο αναμένονται μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 14 έως 24, στην Ήπειρο από 10 έως 24, στη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες από 16 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 και στην Κρήτη από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων, ασθενών βροχών κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, ασθενείς βροχές κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοδυτικό Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός το Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.