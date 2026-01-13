Καιρός: Νέο «κύμα» ψύχους το σαββατοκύριακο – Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια στα ορεινά



Καιρός: Παρά το έντονο κρύο και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, για τις επόμενες τρεις ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Από το μεσημέρι της Τρίτης ο υδράργυρος θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από το Σάββατο αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας, με πολικές αέριες μάζες να κινούνται αντίθετα από τη συνηθισμένη ροή. Κοντά στην Κυριακή αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, υπενθυμίζοντας ότι ο χειμώνας δεν έχει ολοκληρωθεί.

Από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα επιστρέψει σε χειμωνιάτικο μοτίβο, με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια της χώρας. Παρά την ψυχρή εισβολή, δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα και οι χιονοπτώσεις στα βουνά παραμένουν εντός των φυσιολογικών ορίων για την εποχή.

Παγετός στη Βόρεια Ελλάδα με -16 στο Οχυρό Δράμας

Με το θερμόμετρο να δείχνει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν ξύπνησαν και σήμερα οι κάτοικοι αρκετών περιοχών στη Βόρεια Ελλάδα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε, νωρίς το πρωί, στο Οχυρό Δράμας, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -16 βαθμούς Κελσίου, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν ο Λαϊλιάς Σερρών και το Νεοχώρι Χαλκιδικής με -11.

Στη Βλάστη Κοζάνης και στα Γρεβενά η θερμοκρασία ήταν -8 βαθμούς Κελσίου, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και στο Παρανέστι Δράμας έπεσε στους -7 και στη Φλώρινα στους -6. Αρκετό το κρύο και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει στην περιοχή του Κορδελιού στο -1, ενώ μόλις 1 βαθμό ήταν η θερμοκρασία στη ΔΕΘ.

Στον δήμο Αριστοτέλη, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, λόγω του παγετού, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί στις κοινότητες Αρναία, Στανό, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγιά, Στάγειρα και Στρατονίκη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο, ενώ στις υπόλοιπες κοινότητες το κουδούνι χτύπησε κανονικά.

Επίσης, στον δήμο Πολυγύρου, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων άνοιξαν στις 9 το πρωί, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Πιο αργά άνοιξαν τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως στη Φλώρινα, όπου με απόφαση του δημάρχου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 9:15 το πρωί, ενώ κανονικά λειτούργησαν οι παιδικοί σταθμοί.

Στο μεταξύ, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει πως είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική καθώς τόσο προς τα χιονοδρομικά κέντρα όσο και σε αρκετά σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων.

Άνοδος της θερμοκρασίας – Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ – Πού αναμένονται βροχές

Η πρόγνωση Κολυδά

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία θα επανέλθει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, ενώ τα ύψη βροχής θα παραμείνουν περιορισμένα.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «επανέρχεται η θερμοκρασία σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, με μειωμένα τα ύψη βροχής», σκιαγραφώντας ένα πιο ήπιο καιρικό σκηνικό μετά το σύντομο ψυχρό διάστημα.

Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «τσουχτερό κρύο» διάρκειας περίπου 48 ωρών. Όπως ανέφερε, η χώρα ξύπνησε τη Δευτέρα με λευκά τοπία και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως και σήμερα Τρίτη.

Στη συνέχεια, ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «επιστρέφουμε στα 15άρια», με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας «μέχρι την Κυριακή που δεν αποκλείεται να έχουμε νέα ψυχρή εισβολή!»

Η πρόγνωση Καλλιάνου

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επανήλθε στο θέμα των προβλέψεων για χιόνια στην Αττική, τονίζοντας ότι τελικά δεν εκδηλώθηκε τίποτα αξιόλογο, πέρα από ελάχιστες τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα βόρεια τμήματα του νομού.

«Η εξέλιξη ήταν πλήρως συμβατή με αυτό που είχα επισημάνει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για διαταραχή χαμηλής δυναμικής και μεγάλης αβεβαιότητας.

Ο κ. Καλλιάνος άσκησε κριτική σε προβλέψεις που «έταζαν» χιόνια ακόμη και από το Ολυμπιακό Στάδιο και βορειότερα, κάνοντας λόγο για εντυπωσιοθηρική ενημέρωση. Τόνισε ότι η πρόγνωση οφείλει να βασίζεται στα δεδομένα και όχι στην επιθυμία για εντυπωσιακές εικόνες, επισημαίνοντας πως όταν προηγείται η αυτοπροβολή, η επιστήμη υποχωρεί.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.