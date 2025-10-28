Καιρός: Με γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Το μεσημέρι θα υπάρξουν σύννεφα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ενώ όπως είπε, υπάρχει πιθανότητα οι συννεφιές να δώσουν κάποια ασθενή φαινόμενα στη Μακεδονία.

Μέχρι το βράδυ αναμένεται ο καιρός να έχει ανοίξει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου φαίνεται πως θα επηρεαστούν από κάποιες μπόρες και ισχυρές καταιγίδες.

Η αναλυτική πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για το καιρού της 28ης Οκτωβρίου

Τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Ρόδος και η Σάμος.

Προς τις μεσημεριανές ώρες, η Κέρκυρα θα μπει στον «χορό» της αστάθειας αλλά και περιοχές της Ηπείρου αλλά και στις βόρειες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Η Αθήνα θα έχει πολλή ηλιοφάνεια ενώ η Θεσσαλονίκη αύριο θα «βγάλει» κάποια σύννεφα, με πιθανότητα να βρέξει στις γύρω ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς κυρίως σε περιοχές της Κρήτης ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 βαθμούς στην Αττική.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι εξαιρετικός σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή θα πλησιάσει την χώρα μία διαταραχή με συννεφιές ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενδεχομένως, η διαταραχή αυτή να «δώσει» κάποια ψιχάλα σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Το Σάββατο η διαταραχή αυτή θα έχει «διαλυθεί» και ο καιρός κατά την διάρκεια της ημέρας θα παραμείνει καλός.

Τέλος, ο Σάκης Αρναούτογλου, προέβλεψε πολύ καλό καιρό μέχρι και τις 4-5 Νοέμβρη. Ενδεχομένως, όπως είπε να έρθει τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη μία διαταραχή η οποία θα επηρεάσει κυρίως την δυτική Ελλάδα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου

Αύριο, 28 Οκτωβρίου στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.