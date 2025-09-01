Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 2025
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με ηλιόλουστο σκηνικό ξεκινάει ο Σεπτέμβρης – Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Καιρός: Με ηλιόλουστο καιρό και ζέστη υποδέχεται η Ελλάδα τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025
Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025
Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

