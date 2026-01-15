Ο καιρός σήμερα και αύριο αναμένεται «μαλακός», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Στην καθημερινή του πρόγνωση, ο μετεωρολόγος επισήμανε ότι οι θερμοκρασίες θα είναι πιο ήπιες αυτές τις ημέρες, ενώ από το Σάββατο η εισβολή πολικής αέριας μάζας θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Σιγά σιγά αρχίζει και μαλακώνει ο καιρός σε ό,τι αφορά το κρύο, ανεβαίνουν έτσι οι θερμοκρασιακές τιμές. Παρόλο αυτά βέβαια και τώρα νωρίς το πρωί κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Συναντάμε αρνητικές θερμοκρασίες, όχι όμως τόσο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές σε σύγκριση με αυτές που είχαμε τα τελευταία 24ωρα νωρίς το πρωί. Ναι, μεν μαλακώνει ο καιρός θερμοκρασιακά, αλλά το κρύο είναι αρκετά έντονο».

Μετά τη σημερινή πρόβλεψη για τον καιρό, ο κ. Μαρουσάκης παρουσίασε τον χάρτη τον αερίων μαζών, δείχνοντας «από τη μία πλευρά τα θερμά χρώματα που προσεγγίζουν τη χώρα μας σήμερα και αύριο και γι αυτό ανεβαίνει ο υδράργυρος».

Όπως πρόσθεσε, «δείτε όμως ότι από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και από την περιοχή της Ουκρανίας το μπλε χρώμα ξαναξεκινά το ταξίδι του και διαγράφει μια τροχιά προς τη χώρα μας. Άρα και πάλι πολικός αέρας, πολικές αέριες μάζες θα μας απασχολήσουν από το Σάββατο μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Είναι μια πολική αέρια μάζα, όπως εξηγήσαμε και εχθές, που ναι μεν θα κατεβάσει για άλλη μια φορά τη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς, παρόλο αυτά δεν έχουμε κάποιο δυναμικό αίτιο, μια αξιόλογη υποστήριξη καθ ύψους στην ατμόσφαιρα γι αυτό και αυτή η πολική αέρια μάζα μας έρχεται αρκετά ξηρή. Άρα για να δώσει τα όποια φαινόμενα είτε αυτές πρόκειται για βροχοπτώσεις, χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα, είτε και χιόνια στα πιο ψηλά, θα πρέπει να πάρει υγρασία μέσα από τη θάλασσα του Αιγαίου».

Για το Σάββατο, προέβλεψε ότι η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η περιοχή της Χαλκιδικής, οι Σποράδες, η περιοχή της Αττικοβοιωτίας, η Εύβοια, το δυτικό γενικότερα Αιγαίο, η ανατολική-βορειοανατολική Πελοπόννησος, η βόρεια Κρήτη «είναι οι περιοχές που το κρύο θα συνδυαστεί με υγρασία για να δώσει βροχή ή χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και χιονοπτώσεις λίγο πιο ψηλά, ενδεικτικό υψόμετρο τα 500μ. Δεν σημαίνει ότι θα είναι αξιόλογες εντάσεις».

Ανοιξιάτικη ανάσα μέσα στον χειμώνα με Αλκυονίδες

Αλκυονίδες

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι Αλκυονίδες ημέρες είναι εκείνες οι σύντομες περίοδοι καλοκαιρίας μέσα στον χειμώνα που έρχονται ύστερα από έντονο κρύο και δυνατούς ανέμους. Χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, καθαρό ουρανό χωρίς σύννεφα ή βροχές και πολύ ήπιους ανέμους. Όπως αναφέρει ο σχετικός μύθος, αυτές οι ήρεμες καιρικές συνθήκες έδιναν τη δυνατότητα στις αλκυόνες να γεννούν τα αυγά τους στις ακτές της Αττικής.

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές επισημαίνει ότι στην Αθήνα, μετά τους θυελλώδεις ανέμους και τις χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών —με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 7 και 8 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και την Τρίτη— αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Την Πέμπτη και την Παρασκευή η θερμοκρασία προβλέπεται να αγγίξει τους 16 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι Αλκυονίδες ημέρες πιθανότατα θα υποχωρήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς να αποκλείεται η επανεμφάνισή τους τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν πρόκειται για ένα σταθερό ή βέβαιο φαινόμενο κάθε χειμώνα, καθώς η εμφάνισή τους εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί και στα υπόλοιπα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών. Βαθμιαία στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στην ανατολική χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, στα βόρεια τοπικά ισχυρός.