Καιρός: «Μαίνεται» ο… χιονοπόλεμος των μετεωρολόγων – Τα καρφιά, οι απαντήσεις και τα τελευταία στοιχεία για τον… χιονιά



Καιρός: Ο Κ λέαρχος Μαρουσάκης απάντησε στα «καρφιά» των Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια σχετικά με την πρόβλεψή του για χιόνια και επιμένει «Χιόνια από 500 μέτρα και πάνω».

Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης μέσα από την εκπομπή στο Open «Ώρα Ελλάδος», επιμένει: «Έχω μάθει να κοιτάω που θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρουσάκης είπε ότι «οι πολικές φωτοβολίδες θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση» και πρόσθεσε ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Και συνέχισε λέγοντας: «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».

Το «καρφί» Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο X τόνισε ότι κάποιοι «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», υπογραμμίζοντας ότι το μόνο που φαίνεται είναι η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.

«Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριότερων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά. Εκείνο το οποίο κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε” είναι η αισθητή -αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», έγραψε στο Χ ο κ. Κολυδάς.

Τσαρταφύλλιας: «Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κολυδά κινήθηκε και ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε: «O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».