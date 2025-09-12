Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Καιρός: «Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Δευτέρα και την Τρίτη, με νέα κακοκαιρία που θα έρθει από τα βόρεια και θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας.
Αίθριος θα είναι ο καιρός μέχρι την Κυριακή σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια με μία νέα κακοκαίρια από τα βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη έρχεται ένα «οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας». Όπως ανέφερε θα υπάρξουν πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, κάτι που θα «δώσει» βροχές σε αρκετά τμήματα της ηπειρωτικής χώρα αλλά και του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Την αλλαγή του καιρού επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος ο οποίος ανέφερε πως «κάτι φαίνεται να αλλάζει από την Δευτέρα» ενώ πρόσθεσε πως κάποια στοιχεία δείχνουν βροχή στην Πελοπόννησο ίσως βροχές και στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, από τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έρθει στη χώρα μας ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα βόρεια που θα δώσει έντονες καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες σύμφωνα με το windy, τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη, Χαλκιδική.

Η κακοκαιρία μέσα στην ημέρα θα κατευθυνθεί νοτιότερα και θα πλήξει περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Εύβοιας αλλά και αρκετές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας. Νωρίς το πρωί της Δευτέρα, οι καταιγίδες θα κατέβουν νωρίτερα και θα χτυπήσουν περιοχές της Αττικής.

Προς το μεσημέρι της Δευτέρας η κακοκαιρία θα κατέβει και νοτιότερα και θα χτυπήσει περιοχές της Πελοποννήσου ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει εντελώς τα φαινόμενα και ο ουρανός θα έχει «καθαρίσει» στις περισσότερες περιοχές.

