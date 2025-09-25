Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
27.3 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται Φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο – Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, με τη θερμοκρασία να πέφτει από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, καθώς ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας, όπως λέει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια αν ο μεγάλος όγκος νερού δεν πέσει στη θάλασσα είναι ορατό το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Από τα έντονα φαινόμενα μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο η Αττική, η Θράκη και το Αιγαίο.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας; “
Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:
Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!
Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.
Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.
Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο».

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του κάνει λόγο για τα πρωτοβρόχια που έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες και τονίζει πως τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή.

Μονοψήφιες τιμές θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά το πρωί της Τετάρτης
Κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμαίνονται οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας την τελευταία εβδομάδα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις χαμηλότερες ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας το πρωί της Τετάρτης 24/09.

Καιρός: Έρχεται Φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο – Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Ο καιρός σήμερα
Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στην Πίνδο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 27 βαθμούς), στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οικοδόμος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση του από σκάλα σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

0
Λάρισα: Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του, μετά από...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σκλαβενίτης» για το πρόστιμο του 1,4 εκατ. ευρώ: Παράλογο και πρωτοφανές – Θα κινηθούμε νομικά

0
«Σκλαβενίτης»: Ανακοίνωση εξέδωσε η «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» σχετικά με...
MEDIA

«The Voice of Greece»: Τι συνέβη στα γυρίσματα με τον Μαζωνάκη – Όσα δεν θα δείξουν οι κάμερες

0
«The Voice of Greece»: Το «The Voice of Greece»,...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κόφτης στο επίδομα ενοικίου σε όσους δεν πληρώνουν – Θα πηγαίνει στους ιδιοκτήτες

0
Θα χάνουν το επίδομα ενοικίου όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όταν μια λοίμωξη μπορεί να ξυπνήσει τον καρκίνο – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για την COVID-19, τη γρίπη και τον κίνδυνο μετάστασης

0
Άλλη μία επικίνδυνη πτυχή που μπορεί να έχει μία...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group