Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο, με τη θερμοκρασία να πέφτει από 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, καθώς ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας, όπως λέει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου έως και το απόγευμα της Κυριακής θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Τσατραφύλλια αν ο μεγάλος όγκος νερού δεν πέσει στη θάλασσα είναι ορατό το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Από τα έντονα φαινόμενα μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο η Αττική, η Θράκη και το Αιγαίο.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας; “

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς. Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο».

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του κάνει λόγο για τα πρωτοβρόχια που έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες και τονίζει πως τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή.

Μονοψήφιες τιμές θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά το πρωί της Τετάρτης

Κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυμαίνονται οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας την τελευταία εβδομάδα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που κατέγραψαν τις χαμηλότερες ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας το πρωί της Τετάρτης 24/09.

Καιρός: Έρχεται Φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο – Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στην Πίνδο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 27 βαθμούς), στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ, και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ μετά το μεσημέρι.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.