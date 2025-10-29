Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Καιρός: Επιμένει με άνοιξη και ήλιο –  Πότε επιστρέφουν οι βροχές

Καιρός: Αίθριος καιρός με ήλιο και υψηλή σχετικά θερμοκρασία αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Πάνω από τη χώρα μας έχει αναπτυχθεί ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημαίνει ότι εμποδίζει τα συστήματα των κακοκαιριών από τα βόρεια της Ευρώπης, με αποτέλεσμα ένα ήπιο καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Ωστόσο την Παρασκευή προς Σάββατο ένα βαρομετρικό χαμηλό θα προσπαθήσει να πλησιάσει τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να δούμε κάποια φαινόμενα σε κάποιες περιοχές με βροχές. Πιο συγκεκριμένα στις πιο δυτικές εκτάσεις της επικράτειας, μέσα στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο και τμήματα της Κρήτης.

Ο καιρός σήμερα

Ανοιξιάτικος αναμένεται και σήμερα ο καιρός με πολύ καλές καιρικές συνθήκες καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι κυρίως στο Αιγαίο θα πνέουν προς βόρειες κατευθύνσεις. Ο βοριάς θα μας συνοδεύει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα φτάσει μέχρι και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από ένα σύντομο πέρασμα ενός χαμηλού βαρομετρικού. Για αυτό και η βόρεια ηπειρωτική χώρα ξύπνησε και με μηδέν βαθμούς ενώ πιο υψηλές θερμοκρασίες συναντάμε πιο νότια της χώρας. Η θερμοκρασία θα ανέβει στην κεντρική και νότια Ελλάδα και θα προσεγγίσει τους 24 βαθμούς με 26 βαθμούς ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική με καλές συνθήκες χωρίς συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 24 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη όπου η θερμοκρασία θα προσεγγίσει και τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή ένα χαμηλό βαρομετρικό χαμηλό θα προσπαθήσει να επηρεάσει τη χώρα μας. Αν και δεν έρχεται οργανωμένο θα προσπαθήσει ωστόσο να κινηθεί ανατολικά και θα δώσει βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά της Πελοποννήσου.

