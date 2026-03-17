Καιρός: Δύο απανωτά κύματα κακοκαιρίας «βλέπει» ο Μαρουσάκης – Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 25η Μαρτίου

Το άλλο του πρόσωπο θα μας δείξει ο Μάρτης με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και ακόμα και χιόνια στα ορεινά.

Μάρτης… γδάρτης αποδεικνύεται ο Μάρτιος καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αναμένονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας ξεκινά σήμερα, Τρίτη και ολοκληρώνεται την Τετάρτη και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τις ασθενείς βροχές.

Το δεύτερο και πιο σημαντικό κύμα αναμένεται να σχηματιστεί προς το βόρειο Ιόνιο και να κινηθεί νότια, ανατολικά περνώντας από τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας, δίνοντας εντονότερες βροχές και πιο χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό.

Σήμερα, Τρίτη, περιμένουμε συννεφιές που κατά τόπους θα αρχίσουν σταδιακά να συνοδεύονται και από βροχές, πρώτα στα δυτικά τμήματα και από το απόγευμα-βράδυ και στα νότια της χώρας, απασχολώντας Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Δεν αναμένεται, πάντως, να μας δώσει πολύ έντονα φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, παρατηρούμε μια διαφορά στην κεντρική ηπειρωτική χώρα και στα βόρεια, όπου είμαστε αρκετά χαμηλά τώρα το πρωί συγκριτικά με το νότιο κομμάτι της Ελλάδας, όπου ξεκινάμε πάνω από τους 11 βαθμούς Κελσίου. Φτάνοντας προς το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 19 βαθμούς στις ύψιστες τιμές του.

Όπως όλα δείχνουν οι παρελάσεις θα γίνουν με άστατες καιρικές συνθήκες.