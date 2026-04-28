Καιρός: Άνοιξη με υψηλές θερμοκρασίες πριν την ψυχρή «εισβολή» την Πρωτομαγιά – Έρχεται 48ωρο με μπόρες και καταιγίδες

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα, Τρίτη (28/4) με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

«Θα κοιμηθούμε με άνοιξη και θα ξυπνήσουμε με χειμώνα»

Άστατος καιρός και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, ο οποίος προειδοποιεί για έντονη αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμωνιάτικες συνθήκες», περιγράφοντας τη μετάβαση που θα σημειωθεί κυρίως από το βράδυ της Πέμπτης προς το πρωί της Παρασκευής.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ έκανε λόγο για ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί – Έρχεται ψυχρή εισβολή και ισχυροί βοριάδες

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρει ότι θα υπάρξει ενίσχυση των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων, συνοδευόμενη από μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς την Ελλάδα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία κάνει λόγο για νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Τις πρωινές ώρες δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται και τοπικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η ψυχρή εισβολή για την Πρωτομαγιά επιβεβαιώνεται πλέον από το σύνολο σχεδόν των προγνωστικών δεδομένων, με σαφή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας».

Παράλληλα επισημαίνει ότι σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στα θερμοκρασιακά δεδομένα και στη σύγκριση των προγνωστικών μοντέλων, ενώ αύριο αναμένεται νεότερη ενημέρωση με πιο αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των φαινομένων και του υετού.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Καιρός: Έρχεται ο «Εμποδιστής Ωμέγα» – Πού θα ρίξει χιόνια πριν τον Μάιο;

Μια σπάνια για τα τέλη Απριλίου εισβολή αρκτικών αερίων μαζών κατευθύνεται προς την Ευρώπη, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.Το φαινόμενο συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο παγετού, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο για την αγροτική παραγωγή του 2026.

Την ώρα που η ήπειρος αφήνει πίσω της ένα ασυνήθιστα θερμό ξεκίνημα άνοιξης και οδεύει προς τον Μάιο όπως αναφέρει το Severe Weather Europe, μια έντονη και εκτός εποχής ψυχρή εισβολή έρχεται να ανατρέψει πλήρως το σκηνικό.

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από νότιες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.