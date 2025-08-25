Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό από τις 15 Σεπτεμβρίου – Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη που προκαλεί ανησυχία

Newsroom
by Newsroom Newsroom
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο OPEN, παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας ότι το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι τα ισχυρά μελτέμια, ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν φαίνεται να έρχεται κάποιος καύσωνας τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος. Ωστόσο, οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, σε συνδυασμό με την πολύμηνη απουσία βροχοπτώσεων, δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Σήμερα, ο καιρός χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αν και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισήμανε ότι από τα μέσα του μήνα και μετά, δηλαδή από τις 15 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει μια περίοδος με αρκετές βροχοπτώσεις, ένα ευχάριστο όπως τόνισε νέο για τους αγρότες της χώρας μας.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μανέ

0
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό! Όπως...
LIFE & STYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σπάραξαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη – Τραγική φιγούρα η μητέρα της

0
Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στο...
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προσωρινά κρατούμενος ο συζυγοκτόνος – «Δεν ήθελα να τη σκοτώσω»

0
Βόλος: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές...
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη – Στο στόχαστρο η Αττική και 4 περιφέρειες

0
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο Τετάρτη...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τετραήμερη εργασία – 16+1 SOS

0
Εργασιακό νομοσχέδιο: Ανατροπές στο καθεστώς εργασίας για πάνω από...

