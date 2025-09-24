Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και εκεί συνάντησε τον Χάρη Σιανίδη, ο οποίος είχε αναλάβει το pr κομμάτι. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στα φλας των φωτογράφων δείχνοντας χαλαροί και ευδιάθετοι.

Ο Χάρης Σιανίδης ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στο Instagram και αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι της χαϊδεύει τρυφερά την κοιλιά. Αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι εδώ και λίγο καιρό φημολογείται πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, όμως η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για όσα γράφονται και ακούγονται.

Το βίντεο που ανέβασε ο Χάρης Σιανίδης με την Κατερίνα Καινούργιου από την εκδήλωση

«Με την αγαπημένη μου @katken85 στα καλύτερα της …♥️ 😉», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Χάρης Σιανίδης, ενώ από κάτω άφησε και ένα σχόλιο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, γράφοντας: «Με το καλό στην Κατερίνα»