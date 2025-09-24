Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
28 C
Athens
type here...
LIFE & STYLE

Καινούργιου: Η κίνηση του Σιανίδη που μαρτύρησε την εγκυμοσύνη της (Βίντεο)

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και εκεί συνάντησε τον Χάρη Σιανίδη, ο οποίος είχε αναλάβει το pr κομμάτι. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί στα φλας των φωτογράφων δείχνοντας χαλαροί και ευδιάθετοι.

Ο Χάρης Σιανίδης ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στο Instagram και αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι της χαϊδεύει τρυφερά την κοιλιά. Αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι εδώ και λίγο καιρό φημολογείται πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, όμως η ίδια δεν έχει μιλήσει ανοιχτά για όσα γράφονται και ακούγονται.

Το βίντεο που ανέβασε ο Χάρης Σιανίδης με την Κατερίνα Καινούργιου από την εκδήλωση

«Με την αγαπημένη μου @katken85 στα καλύτερα της …♥️ 😉», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Χάρης Σιανίδης, ενώ από κάτω άφησε και ένα σχόλιο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, γράφοντας: «Με το καλό στην Κατερίνα»

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης – Ερντογάν στις ΗΠΑ: Το παρασκήνιο μιας προσχηματικής αναβολής και οι τουρκικές διαρροές

0
Νέα δεδομένα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που εδώ και...
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο 32χρονος σέξι ιερέας που έκανε διαφήμιση για συμπληρώματα διατροφής

0
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η διαφήμιση που έκανε...
MEDIA

Τατιάνα Στεφανίδου: Παραιτήθηκε από τον ΣΚΑΪ – Αποκλειστικό

0
Τατιάνα Στεφανίδου: Ένα έντονο παρασκήνιο συνέβη την περασμένη εβδομάδα...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Έφτασε τις 10.000 κατοικίες – Εξαντλείται μέσα στο 2025 ο προϋπολογισμός των 2 δισ. ευρώ

0
Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» τρέχει με… ταχύτητες ρεκόρ....
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το απόγευμα το «τελευταίο αντίο» στον 20χρονο Ιάσονα – Σε βαρύ πένθος η οικογένεια

0
Βόλος: Το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) και ώρα 17:30...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group