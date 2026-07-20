Καύσωνας: Πότε θα είναι οι πιο δύσκολες ώρες – Έκτακτη εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας – Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα έχει μπει η χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές. Ακόμη πιο δύσκολες μέρες πρόκειται να είναι η Τρίτη και η Τετάρτη καθώς σε περιοχές όπως η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Θεσσαλία η θερμοκρασία σίγουρα θα φθάσει τους 43 βαθμούς.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-07-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

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Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Έκτακτη εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνει για τις ακόλουθες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης:

Παθολογικές καταστάσεις από υψηλές θερμοκρασίες και οδηγίες αντιμετώπισης τους.

Στον ανθρώπινο οργανισμό ο κυριότερος μηχανισμός ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος είναι μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα (~75%) και έπονται η αναπνοή και η άμεση εκπομπή θερμότητας. Αντίστοιχα, ο κύριος μηχανισμός πρόσληψης θερμικής ενέργειας παραμένει η άμεση και έμμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του σώματος έχουν μικρή διαφορά, η μείωση της θερμοβαθμίδας (διαφορά θερμοκρασίας σώματος και εξωτερικής θερμοκρασίας) μειώνει και το ρυθμό ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αποτελεσματική ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμόσε συνέργεια με άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια κ.λ.π. ), δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού βαρύτητας, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση έως και στο θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι: δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημακαταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και ταχυπαλμία. Τοσύνδρομο της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται με: ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (>40.5 ο C ), κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα (η εφίδρωση έχει σταματήσει), ξηρή πρησμένη γλώσσα, ταχυπαλμία, ταχύπνοια, έντονη δίψα, πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, ζάλη, σύγχυση, αδυναμίαπροσανατολισμού και καθαρής ομιλίας, επιθετική ή παράξενη συμπεριφορά, σπασμοί, απώλεια συνείδησης ή κώμα.

Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν τα παραπάνω συμπτώματα, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους σε αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας του σώματος: Μεταφορά του θερμόπληκτου άμεσα σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό κατά προτίμηση κλιματιζόμενο, πλήρης έκδυση από τα ρούχα, τοποθέτηση παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο, τις μασχάλες και τη βουβωνική περιοχή, εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό ή ντους ή ψεκασμό με κρύο νερό, παροχή μικρών γουλιών δροσερών υγρών (νερού ή αραιωμένου χυμού φρούτων, 1 μέρος χυμού σε 4 μέρη νερού) αν μπορεί να καταπιεί κ.λ.π.

Άτομα σε κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες:

ηλικιωμένοι

μωρά και μικρά παιδιά

έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες

άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον

άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη,πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια,αλκοολισμό ή κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.)

άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο)

άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένηςτης ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλώνθερμοκρασιών περιβάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για τηνενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Τα άτομα αυτά καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στη ζέστη.

Σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναιών

Ο Δήμος Αθηναίων θα βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Αναλυτικά:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση τριών πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι. Δύο οχήματα τοποθετούνται στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, και ένα στον Λυκαβηττό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Στους δρόμους οι ομάδες Streetwork για τους αστέγους

Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων, θα επιχειρούν στον δρόμο, από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.

Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο (Λεωφόρος Μεσογείων 94 & Τρικάλων) θα λειτουργεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 3 μ.μ. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 7483967.

Προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ειδικότερα, τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται από το πεδίο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας (11:00-17:00), ενώ οι εργασίες αναπροσαρμόζονται ώστε οι πιο απαιτητικές να πραγματοποιούνται τις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ σε όλους θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δροσερό νερό και επαρκή διαλείμματα, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικό ωράριο στην Καθαριότητα

Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ.. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην πόλη και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα εφαρμοστεί ειδικό ωράριο, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Προϊσταμένων, με σκοπό την ομαλή συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών καθαριότητας και, ταυτόχρονα, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η εφαρμογή του ειδικού ωραρίου θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Τμήματος, τη διαθεσιμότητα προσωπικού και οχημάτων, καθώς και την ανάγκη απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της πόλης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Διεύθυνσης, παράλληλα με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας.

Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη Αθηναίων στο 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).