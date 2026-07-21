Καύσωνας: Εγκύκλιος για την προστασία των πολιτών – Σε ισχύ τα μέτρα του υπουργείου Υγείας

Καύσωνας: Σε ισχύ βρίσκονται και σήμερα τα μέτρα αυξημένης προστασίας των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες που αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας, το οποίο με εγκύκλιό του έχει ήδη ενημερώσει και τους δήμους όλης της χώρας για τις υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, για όσες ημέρες διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, το υπουργείο, με εγκύκλιό του καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς όμάδες του πληθυσμού.

Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας των πολιτών, οι δήμοι, ως ο κοντινότερος φορέας δημόσιας διοίκησης, στους πολίτες, έχουν λάβει σαφείς κατευθύνσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι δήμοι, καθ’ όλη την περίοδο του καύσωνα, να οργανώσουν και να διαθέσουν έγκαιρα δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους που θα είναι προσβάσιμοι στο κοινό και να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επίσης, απαραίτητη είναι η συνεργασία τους με τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ενημέρωση των πολιτών, καθώς και η συμβολή τους στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης σε τοπικό επίπεδο.

https://ddc55dd893a3f0cc87a7872082cf5c05.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

Η εγκύκλιος επισημαίνει επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει, όπου απαιτείται, να εξετάσουν ακόμη και έκτακτες αλλαγές στα ωράρια λειτουργίας δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις πολιτών κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Εκτός των μέτρων για την προστασία των ευπαθών, οι δήμοι κλούνται να λάβουν προστατευτικά μέτρα και για όσους εργαζόμενους εκτελούν βαριές χειρωνακτικές εργασίες ή εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη οι δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ανοιχτές για όλους, κλιματιζόμενες αίθουσες και έχουν αποφασίσει, ότι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους θα ολοκληρώνουν τις εργασίες τους ως τις 10:00, ή της 1:00 το πρώι για λόγους ασφαλείας.