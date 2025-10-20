Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS από όλες τις επιχειρήσεις, οι λογιστές χτυπούν καμπανάκι αναφέροντας ότι οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για να εφαρμοστεί το νέο μέτρο την 1η Νοεμβρίου 2025. Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) προειδοποιεί ότι η έλλειψη ετοιμότητας μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αδυνατούν να συμμορφωθούν.

Με τον νόμο 5193/2025 καθιερώθηκε η υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα να δέχονται πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής (IRIS) στις συναλλαγές τους με ιδιώτες. Όπως διευκρινίζει ο ΛΣΑ, η διάταξη τίθεται σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2025 και όχι την 1η Νοεμβρίου 2025, όπως λανθασμένα έχει αναφερθεί, ενώ από την επόμενη κιόλας ημέρα, η μη συμμόρφωση θα επισύρει πρόστιμο 1.500 ευρώ.



Εκκρεμότητες και ασάφειες

Παρά τη θεσμοθέτηση της νέας υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό, όπως υπογραμμίζει ο ΛΣΑ, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης, ιδίως αν η διάταξη τεθεί σε ισχύ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές.

Παράλληλα, τα πρόστιμα των 10.000 έως 20.000 ευρώ για τη μη διασύνδεση POS με το IRIS δεν ισχύουν ακόμη, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Η διασύνδεση IRIS–POS ή IRIS–παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Οι λογιστές

Ενόψει των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν, ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) ζητά την άμεση κινητοποίηση των Επιμελητηρίων και των επαγγελματικών φορέων προς τα αρμόδια υπουργεία και τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου:

να διασφαλιστεί η έγκαιρη τεχνική προετοιμασία του τραπεζικού συστήματος για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων,

να εξεταστεί ενδεχόμενη παράταση της ημερομηνίας εφαρμογής εφόσον οι τράπεζες δεν είναι έτοιμες,

και να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος διασύνδεσης POS–IRIS, το οποίο θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει ακόμη σαφές πλαίσιο εφαρμογής.

Όλα δείχνουν ότι για μία ακόμη φορά, οι αποφάσεις θα ληφθούν στο «παρά πέντε» με το υπουργείο Οικονομικών να καλείται να αποφασίσει εάν θα παραταθεί η προθεσμία εφαρμογής του μέτρου.