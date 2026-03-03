Ιτούδης: «Έγινε έκρηξη στα 700 μέτρα από το σπίτι μου που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα»

Για την κατάσταση στο Ισραήλ, όπως τη βίωσε τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Ιτούδης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή «Αταίριαστοι», ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η αποστολή της Χάποελ φυγαδεύτηκε μέσω Τάμπα (Αίγυπτος), προκειμένου να μεταβεί στη Σόφια.

«Αυτήν τη στιγμή δεν βλέπω πώς μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ ή στο Τελ Αβίβ γενικότερα», επεσήμανε αρχικά ο έμπειρος τεχνικός. Συνέχισε λέγοντας: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας από την ομάδα. Να αναφέρω ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ· και ο πρόξενος και η πρέσβης ήταν σε συχνή επαφή μαζί μου και με άλλα μέλη της ομάδας που είναι Έλληνες. Κατορθώσαμε, τέλος πάντων, με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε από το Τελ Αβίβ, ώστε να συνεχίσουμε –στον δικό μας μικρόκοσμο, τον μπασκετικό– τη δραστηριότητά μας».

Ο Δημήτρης Ιτούδης μοιράστηκε και μία πολύ ακραία, δυσάρεστη εμπειρία που έζησε: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία, καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ, κοντά στην ελληνική πρεσβεία και σε άλλα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες, σε μια ακτίνα 2-3 χιλιομέτρων. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε -και μεταδώσατε και εσείς- και στην οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, συνέβη μόλις 700 μέτρα από το διαμέρισμά μου. Ο θόρυβος και η αίσθηση ήταν πολύ έντονα. Δεν θέλω κανείς να ζήσει κάτι τέτοιο. Αναγκάστηκα να φύγω και να μείνω σε ξενοδοχείο, γιατί οι συναγερμοί, οι βομβαρδισμοί και οι αναχαιτίσεις πυραύλων ήταν συνεχείς. Ο συγκεκριμένος πύραυλος ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν και χτύπησαν ένα κτίριο, το οποίο πλέον είναι σχεδόν ετοιμόρροπο».

Παράλληλα, εξέφρασε και μία ευχή: «Να ενώσω και εγώ τη δική μου φωνή. Να υπάρξει ειρήνη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Όλοι, στον μικρόκοσμό μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διδάξουμε στις νέες γενιές την αξία της ειρήνης και της αγάπης».