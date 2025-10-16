Ο Λούκα Βιλντόζα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιταλίας, συνελήφθη με τη σύζυγό του, Μίλιτσα, στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας, συνελήφθη μαζί με τη συζυγό του στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Il Carlino, «Φέρεται να προκάλεσε και στη συνέχεια να επιτέθηκε, χωρίς κανέναν λόγο, σε πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού που ταξίδευε με ασθενοφόρο στις λεωφόρους για να διασώσει έναν τραυματία».