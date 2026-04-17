«Ιστορική μέρα για τον Λίβανο – Ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ «πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ – Μνημόνιο και συμφωνία μέσα σε 60 ημέρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε πεπεισμένος χθες Πέμπτη ότι σύντομα θα συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και εκτίμησε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Παρά ταύτα πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να συναφθεί συμφωνία.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Σημείωσε επίσης ότι αν υπάρξει συμφωνία και αυτή υπογραφεί στο Ισλαμαμπάντ, ίσως να πάει και ο ίδιος εκεί.

Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Στο μεταξύ πακιστανική πηγή που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος στις παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες και εκτίμησε ότι μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να καταλήξει στην υπογραφή συμφωνίας.

Αρχικά ΗΠΑ και Ιράν θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης και μέσα σε διάστημα 60 ημερών θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη συμφωνία, επεσήμανε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Η λεπτομερής συμφωνία έρχεται αργότερα. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν επί της αρχής και τα τεχνικά κομμάτια έρχονται στη συνέχεια», διευκρίνισε.

Άλλη διπλωματική πηγή δήλωσε ότι βασικός μεσολαβητής του Πακιστάν, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού της χώρας αρχιστράτηγος Ασίμ Μουνίρ, έχει συνομιλίες στην Τεχεράνη από την Τετάρτη και έχει σημειώσει προόδους σε «ακανθώδη θέματα».

«Ίσως ήταν μια ιστορική μέρα για τον Λίβανο. Συμβαίνουν καλά πράγματα!!! Πρόεδρος DJT»

Σε ισχύ η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου – Η Βηρυτός καταγγέλλει παραβιάσεις – «Αρκετά με τους σκοτωμούς» λέει ο Τραμπ

Ο στρατός του Λιβάνου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, κατά παραβίαση της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

Ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν εκείνη την ώρα σφοδρά πυρά, προφανώς στο πλαίσιο πανηγυρισμών, στον νότιο τομέα της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολά.

Υλικό που τράβηξαν εικονολήπτες του AFP δείχνει κόσμο να επιστρέφει στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, που αποτελούσε σχεδόν καθημερινά στόχο ισραηλινών βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες. Κάποιοι ανέμιζαν την κίτρινη σημαία της Χεζμπολά ή κράταγαν πορτρέτα του πρώην ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε πολύνεκρο βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το 2024.

«Είμαστε εξαντλημένοι από τον πόλεμο» και «θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη», έλεγε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζαμάλ Σεμπάμπ, νοικοκυρά 61 ετών, στη Βηρυτό.

Αλλά μερικές ώρες αργότερα, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός. Κάλεσε εξάλλου τους κατοίκους να μην επιστρέψουν αμέσως στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε πως θα διατηρήσει στις θέσεις όπου βρίσκονται στοιχεία του αναπτυγμένα στο νότιο Λίβανο κι απαίτησε οι άμαχοι να μην επιστρέψουν στη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι και σε περιοχές νοτιότερα.

Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πελώρια μποτιλιαρίσματα να σχηματίζονται βόρεια από τον ποταμό Λιτάνι, με τους οδηγούς να περιμένουν υπομονετικά, για ώρες, προκειμένου να περάσουν τη μοναδική γέφυρα που έχει απομείνει να ενώνει τον νότο με την υπόλοιπη χώρα.

Από την πλευρά της η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, «σε ανταπόδοση για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τον στρατό κατοχής».

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον της Χιάμ (νοτιοανατολικά) και του γειτονικού χωριού Ντεμπίν, ενώ έκανε λόγο για «έντονη» δραστηριότητα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην ίδια περιοχή.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για δέκα ημέρες προσθέτοντας ότι προσπαθεί να οργανώσει την πρώτη συνάντηση -στον Λευκό Οίκο- του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πάνω από 2.000 νεκροί

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολά θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε κατόπιν ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Ο Ιμπραήμ Μουσάουι, βουλευτής της Χεζμπολά, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κίνημα θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, «με προϋπόθεση ότι πρόκειται για συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών εναντίον μας κι ότι δεν την εκμεταλλευτεί το Ισραήλ για να διαπράξει δολοφονίες».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, αφού η Χεζμπολά εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει το Ιράν, εν μέσω αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης ευρείας κλίμακας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ συνέχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά. Σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, έχουν σκοτωθεί από τη 2η Μαρτίου πάνω από 2.000 άνθρωποι, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες -το ένα πέμπτο του πληθυσμού- έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Ευκαιρία «ειρήνης»;

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ εξήρε τη συμφωνία, όπως και ο κ. Νετανιάχου, που έκανε λόγο περί ευκαιρίας για «ιστορική ειρήνη» με τη Βηρυτό–επαναλαμβάνοντας όμως την απαίτησή του να αφοπλιστεί η Χεζμπολά ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Επί του πεδίου, οι μάχες συνεχίζονταν ως την τελευταία στιγμή προτού τεθεί σε ισχύ η ανακωχή. Λίγη ώρα αφού έκανε την ανακοίνωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό έκανε λόγο για επτά νεκρούς και 33 τραυματίες σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότο. Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ισραήλ που προκάλεσαν τρεις τραυματισμούς, δυο από αυτούς σοβαρούς, στο βόρειο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Καθώς άρχιζε η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι έπληξε 380 «στόχους» της Χεζμπολά στον Λίβανο («τρομοκράτες», «αρχηγεία», «εκτοξευτήρες ρουκετών» κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών.

Ο δικηγόρος Ταρέκ Μπου Χαλίλ, καθισμένος σε καφέ στη λιβανική πρωτεύουσα, δεν έκρυβε χθες τις αμφιβολίες του για το εάν και κατα πόσον θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. «Ξέουμε ότι δεν μπορείς να παίρνεις τον Τραμπ κατά λέξη, κι ότι δεν είναι να εμπιστεύεσαι τον Νετανιάχου», εξήγησε.

Ήταν «οι πιέσεις εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και τα λάθη του Νετανιάχου και του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο» που «τους ανάγκασαν να αποδεχθούν κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

O Τραμπ λέει ότι «ελπίζει» η Χεζμπολά να «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ελπίζει ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, θα «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με ένα κείμενο 6 σημείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ισχύουν τα εξής:

Η αρχική διάρκεια της εκεχειρίας μπορεί να παραταθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο πλευρών, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας» έναντι άμεσων ή επικείμενων απειλών.

Ο Λίβανος δεσμεύεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και άλλες ένοπλες ομάδες από επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

Αναγνωρίζεται ότι οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την άμυνα της χώρας.

Ισραήλ και Λίβανος ζητούν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες θα στοχεύουν στην επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των χερσαίων συνόρων.

Υποχώρηση στις τιμές πετρελαίου

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, με το Brent να διαμορφώνεται κάτω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες άνω του 1%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί κάτω από τα 94 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αισιοδοξία που προκαλεί η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταδιακή εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο οι τιμές είχαν εκτοξευθεί έως και 50% λόγω της έντασης στην περιοχή, πριν επιστρέψουν πρόσφατα σε χαμηλότερα επίπεδα.