Τετάρτη, 18 Μαρτίου, 2026
12 C
Athens
type here...
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός – Τι είπε ο υπουργός Άμυνας

FILE PHOTO: Iranian parliament speaker Ali Larijani attends a news conference in Damascus, Syria February 16, 2020. REUTERS/Omar Sanadiki

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε την Τρίτη ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας του Ιράν,Αλί Λαριτζανί, σε νυχτερινή επιδρομή.

Ο Ισραήλ Κατζ έκανε την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ – του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνα ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.

Οι δολοφονίες με στόχο κορυφαίους ηγέτες από την ιρανική θεοκρατία συνεχίζονται μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου που σκότωσε τον 86χρονο Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Λαριτζανί και ο διοικητής των Μπασίτζ εξοντώθηκαν χθες το βράδυ και ενώθηκαν με τον Χαμενεΐ, τον επικεφαλής του προγράμματος εξόντωσης, μαζί με όλους όσους εξοντώθηκαν από τον άξονα του κακού στα βάθη της κόλασης», δήλωσε ο Κατζ.

Ο Λαριτζανί προέρχεται από μια από τις πιο διάσημες πολιτικές οικογένειες του Ιράν. Πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου και ανώτερος σύμβουλος πολιτικής, διορίστηκε για να συμβουλεύει τον εκλιπόντα Χαμενεΐ για θέματα στρατηγικής στις πυρηνικές συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ. Διετέλεσε επίσης γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν επιβεβαίωσαν αμέσως τον θάνατο κανενός από τους δύο. Ωστόσο, ανέφεραν ότι σύντομα θα δημοσιευτεί μήνυμα από το γραφείο του Λαριτζανί.

Ο Λαριτζανί, ο ισχυρός ηγέτης του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, είχε εξαπολύσει μια σειρά από ύβρεις κατά του Χ με στόχο τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Ο Τραμπ λέει ότι επιδιώκει μια γρήγορη νίκη. Ενώ η έναρξη ενός πολέμου είναι εύκολη, δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σας ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό το σοβαρό λάθος υπολογισμό», έγραψε.

Εν τω μεταξύ, ένα ιρανικό drone έπληξε σήμερα έναν σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στα ΗΑΕ, με αποτέλεσμα τη δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε ισάριθμες ημέρες, μετά την επίθεση που δέχτηκε το συγκρότημα τη Δευτέρα.

Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν προσωρινά χθες στη Φουτζέιρα, η οποία βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις. Οι αρχές των ΗΑΕ αναφέρουν ότι σήμερα ξέσπασε άλλη μια πυρκαγιά.

«Ομάδες πολιτικής προστασίας από το εμιράτο επενέβησαν αμέσως επί τόπου και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους στο X.

Εν τω μεταξύ, έχουν έρθει στο φως λεπτομέρειες για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο λιμάνι της Φουτζάιρα χθες. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι ένα άγνωστο βλήμα προκάλεσε μικρές δομικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ροή Ειδήσεων

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group