Ισπανία: Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και οι έρευνες για τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Το συνδικάτο των μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε προειδοποιήσει για ζημιά στις ράγες στο σημείο όπου εκτροχιάστηκαν και συγκρούσθηκαν τα δύο τρένα το βράδυ της Κυριακής (18/01), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι και πάνω από 150 να τραυματιστούν.

Επιστολή με την οποία προειδοποιούσε τον κρατικό φορέα διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία έγινε ο εκτροχιασμός και η σύγκρουση, είχε στείλει τον Αύγουστο η Ένωση των μηχανοδηγών SEMAF , σύμφωνα με το Reuters.

Η επιστολή ανέφερε ότι κατά μήκος αυτού του τμήματος της γραμμής, οι λακκούβες και οι ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα. Μάλιστα προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η κατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε προκαλέσει τον τραυματισμό ενός μέλους του πληρώματος τον Ιούλιο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo.

Σύμφωνα με μια έκθεση που επικαλείται η εφημερίδα, η κατάσταση των γραμμών είχε προκαλέσει τόσο έντονο κούνημα και δόνηση που ένα κομμάτι εξοπλισμού έπεσε στο κεφάλι ενός μέλους του πληρώματος.

Ο Ραφαέλ Εσκούντερο, γενικός γραμματέας της ισπανικής ένωσης εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, δήλωσε στην El Mundo ότι οι κραδασμοί και οι ταλαντώσεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι γραμμές δεν μπορούν να απορροφήσουν το βάρος και τη δύναμη των τρένων. Ο ίδιος είπε ότι έχουν λάβει συχνά παράπονα για τους κραδασμούς.

Ο κρατικός διαχειριστής σιδηροδρομικής υποδομής ADIF δήλωσε στην El Mundo ότι έχει καταγράψει σχεδόν μια ντουζίνα περιστατικά σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στο Αδαμούθ.

Το ανθρώπινο λάθος «σχεδόν αποκλείεται» ως αιτία της θανατηφόρας σύγκρουσης

Πηγή: REUTERS/Susana Vera

Ο Άλβαρο Φερνάντςθ Χερέντια, πρόεδρος της ισπανικής κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, δήλωσε στο ισπανικό δημόσιο ραδιόφωνο RNE ότι το ανθρώπινο λάθος «σχεδόν αποκλείεται».

«Πρέπει να σχετίζεται με το τροχαίο υλικό της Iryo ή με κάποιο πρόβλημα υποδομής», πρόσθεσε. Η Renfe είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του δεύτερου τρένου που ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τη νότια πόλη της Ουέλβα.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα, σύμφωνα με τον Guardian, αλλά δεν αναμένεται να προσδιοριστούν οι αιτίες τουλάχιστον για ένα μήνα.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός υπουργός μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι οι αιτίες του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστες.

«Μετά από περισσότερες από 3 ώρες στο έδαφος, μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τη σοβαρότητα του συμβάντος και τις τρομερές συνέπειες. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε, ούτε γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή, τα αίτια. Θα τα προσδιορίσει η CIAF (Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας), οπότε προσοχή με βιαστικές αναλύσεις που βασίζονται σε απλές εικασίες. Ευχαριστούμε όλες τις διοικήσεις για τη συνεργασία και την ευαισθησία τους», τόνισε.

Τριήμερο εθνικό πένθος

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τη Δευτέρα (19/01) τριήμερο πένθος για τη σύγκρουση των τρένων που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 άτομα και προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με το AFP.

Ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε επίσης να διεξαγάγει πλήρη έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

«Θα βρούμε την απάντηση και, μόλις προσδιοριστεί η αιτία αυτής της τραγωδίας, θα την παρουσιάσουμε με απόλυτη διαφάνεια», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην πόλη Αδαμούθ, κοντά στο σημείο όπου συνέβη η καταστροφή.

Στα βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ άλλοι καταφέρνουν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο».

Καρέ – καρέ η επιχείρηση διάσωσης

Στα βίντεο που δημοσιεύονται στα social media, φαίνεται η εικόνα με τους διασώστες να επιχειρούν στα εκτροχιασμένα βαγόνια, σε μία προσπάθεια να βρουν και να απεγκλωβίσουν όσους το έχουν ανάγκη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo κατευθυνόταν από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη με 371 επιβάτες, όταν τα τρία πίσω βαγόνια του εκτροχιάστηκαν και προσέκρουσαν σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe που ταξίδευε κατεύθυνση προς νότο της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe την Κυριακή (18/01), στη νότια Ισπανία.

Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου» αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Η σύγκρουση προκάλεσε την ανατροπή και των δύο τρένων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων EFE, με τα μπροστινά βαγόνια του δεύτερου τρένου να πέφτουν σε ένα ανάχωμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας).

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με 39 νεκρούς και 152 τραυματίες μέχρι στιγμής, εκ των οποίων πολλοί είναι σε σοβαρή ή πολύ σοβαρή κατάσταση, με τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε να σημειώνει πως ο απολογισμός αυτός δεν είναι οριστικός.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Την ίδια στιγμή, οι μαρτυρίες των επιβατών συγκλονίζουν. Η Ινμακουλάδα, που επέβαινε στο τέταρτο βαγόνι του τρένου της Alvia, περιγράφει με τρεμάμενη φωνή: «Ξαφνικά το τρένο άρχισε να φρενάρει απότομα. Ήταν πολύ βίαιο. Κάποια καθίσματα εκτοξεύτηκαν, τα φώτα έσβησαν και για λίγα δευτερόλεπτα πίστεψα ότι δεν θα ζήσω».

Στο τρένο Iryo βρισκόταν η Φρανσίνα Μαρτίνες, μέλος αποστολής από την Κόστα Ρίκα, η οποία δήλωσε με δάκρυα στα μάτια: «Το βαγόνι μας έγειρε και μείναμε εγκλωβισμένοι. Σπάσαμε τα παράθυρα με τα σφυριά έκτακτης ανάγκης και βγήκαμε έξω από τις γραμμές».

Ο δημοσιογράφος της RTVE, Σαλβαδόρ Χιμένεθ, που επέβαινε στο τρένο της Iryo, περιέγραψε τη στιγμή του εκτροχιασμού ως εξής: «Υπήρξε μια στιγμή που έμοιαζε με σεισμό. Το τρένο άρχισε να τρέμει και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι είχε εκτροχιαστεί».

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν περιθάλψει 112 άτομα, 48 από τα οποία παραμένουν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά. Έντεκα από τα άτομα που παραμένουν στο νοσοκομείο βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Το ατύχημα συνέβη στις 19:45 τοπική ώρα (18:45 GMT), όταν βαγόνια ενός τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή, συγκρουόμενα με ένα αντίθετο τρένο κοντά στην Κόρδοβα, στη νότια Ισπανία.

Περίπου 300 άτομα – επιβάτες και προσωπικό – επέβαιναν στο τρένο υψηλής ταχύτητας της εταιρείας Iryo, το οποίο εκτροχιάστηκε. Άλλα 100 άτομα επέβαιναν στο άλλο τρένο, το οποίο ανήκε στην κρατική εταιρεία Renfe.

Τι δεν γνωρίζουμε ακόμα

Η αιτία του εκτροχιασμού του τρένου παραμένει ασαφής. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, αλλά δεν αναμένεται να διαπιστωθεί τι συνέβη πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη, ενώ σχολίασε ότι είναι «πολύ παράξενο» και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, ενώ και ο εκείνος έκανε λόγο για «περίεργες συνθήκες».

Η εταιρεία που εκμεταλλευόταν το τρένο που εκτροχιάστηκε ενώ ταξίδευε μεταξύ Μάλαγα και Μαδρίτης, αναφέρει ότι η ατμομηχανή είχε ελεγχθεί μόλις πριν από τέσσερις ημέρες.

Σε δήλωση που αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων AFP, η Iryo αναφέρει ότι το τρένο κατασκευάστηκε το 2022 και ήταν σχετικά καινούργιο.

Θλίψη και ανησυχία

«Σήμερα είναι μια νύκτα πόνου για τη χώρα μας», επεσήμανε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο Χ, σημειώνοντας ότι ακυρώνει όλες τις σημερινές υποχρεώσεις του, καθώς και την παρουσία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας προκειμένου να μπορέσει να παρακολουθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της χώρας τόνισαν ότι παρακολουθούν με «μεγάλη ανησυχία» τις εξελίξεις, όπως εξήγησε εκπρόσωπός τους.

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Λόγω της κατάστασης «η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Μαδρίτης και της Κόρδοβα, της Σεβίλλης, της Μάλαγα και της Ουέλβα (πόλεις της νότιας Ισπανίας) θα διακοπεί τουλάχιστον για σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων (Adif).

Συλλυπητήρια Ελλάδας και Ιταλίας

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προσθέτει το υπουργείο.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.

«Η Ιταλία συμπάσχει με την Ισπανία για την τραγωδία αυτή», έγραψε στο «Χ» η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ανδαλουσία, όπου δυο τρένα υψηλής ταχύτητας παρεξέκκλιναν της πορείας τους. Η σκέψη μας στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.