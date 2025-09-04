Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2025
Ισπανία-Ελλάδα: Κλειδώνει την πρωτιά η Εθνική

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Ισπανία-Ελλάδα: Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στο Ευρωμπάσκετ, ψάχνοντας τη νίκη η οποία θα της δώσει την πρωτιά.

Η Ισπανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 2-2, αφού ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από τη Γεωργία (83-69), ενώ στη συνέχεια νίκησε Βοσνία (88-67) και Κύπρο (91-47), πριν χάσει από την Ιταλία (67-63).

Σε περίπτωση νίκης η Εθνική μας θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου. Σε περίπτωση ήττας όμως, μπορεί να τερματίσει είτε στη δεύτερη είτε στην τέταρτη θέση, κάτι που θα σημαίνει ότι το μετέπειτα μονοπάτι της θα δυσκολέψει αρκετά.

Θα είναι δεύτερη σε περίπτωση που η ήττα της συνδυαστεί με νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας, ενώ αν η Γεωργία είναι εκείνη που θα πάρει τη νίκη, τότε η Εθνική μας θα τερματίσει τέταρτη.

«Τελικός δεν είναι το ματς με την Ισπανία, γιατί αν χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, θέλουμε να το κερδίσουμε. Όπως ήταν πολύ σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό το παιχνίδι», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Κώστα Παπανικολάου να προσθέτει: «Είναι παγίδα να δεις το παιχνίδι διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Είναι ένα παιχνίδι πρώτης θέσης κι αυτό τα λέει όλα. Ανεξάρτητα από προϊστορία ή οτιδήποτε. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πρώτοι, δεν υπάρχουν εδώ ούτε παιχνίδια εκδίκησης, ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για τη νίκη».

Οι τέσσερις πιθανοί της αντίπαλοι στους «16»
Από το 4ο γκρουπ που διεξάγεται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας στους «16» το «εισιτήριο» πήραν οι διοργανωτές Πολωνοί, η Γαλλία, το Ισραήλ, και η Σλοβενία, ενώ Βέλγιο και Ισλανδία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Αναλόγως με την τελική κατάταξη που θα κριθεί στην 5η και τελευταία αγωνιστική, όπως και στον όμιλο της Εθνικής, θα προκύψει και ο αντίπαλος της Ελλάδας με τον πρώτο να παίζει με τον τέταρτο και τον δεύτερο με τον τρίτο.

Αυτά είναι τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια στη φάση των «16»
Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης στον Α’ και στον Β’ όμιλο σχηματίστηκαν και τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια των «16» του Eurobasket 2025.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία (1)
Γερμανία – Πορτογαλία (2)
Τουρκία – Σουηδία (3)
Σερβία – Φινλανδία (4)

