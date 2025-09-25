Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Ηρώ Μουκίου για Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήμασταν κοντά – Κατερίνα θα στο χρωστάω για πάντα»

Newsroom
Η Ηρώ Μουκίου μίλησε για τη σχέση που είχε αναπτύξει με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο πριν από τον θάνατό της, αποκαλύπτοντας ότι η εκλιπούσα της είχε εμπιστευτεί τον δύσκολο αγώνα της με τον καρκίνο.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί παλιότερα στην τηλεοπτική σειρά «Καληνύχτα Μαμά» του ΑΝΤ1, όπου η Αλεξάνδρα ήταν μόλις 12 ετών. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Ηρώ ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια είχαν χάσει την επαφή τους, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου ήταν αυτή που τους έφερε και πάλι κοντά.

Όπως είπε η ηθοποιός στην παρουσιάστρια που ήταν κολλητή φίλη της εκλιπούσας: «Εσύ μας έφερες ξανά κοντά με την Αλεξάνδρα και πόσο χαίρομαι που μετά από τόσα χρόνια κατάφερα και την ξαναβρήκα. Στο έργο είχα πολλές σκηνές με την Αλεξάνδρα. Κατερίνα μου στο χρωστάω αυτό γιατί μας έφερες κοντά και θα στο χρωστάω για όλη μου τη ζωή».

