Ιράν: Ποιος είναι ο «σκληροπυρηνικός» Μοχαμάντ Ζολγκάντρ που διορίστηκε διάδοχος του Αλί Λαριτζανί

Το Ιράν όρισε την Τρίτη (24/03) έναν πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και υψηλόβαθμο στέλεχος της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης, για να αντικαταστήσει τον ισχυρό επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μοχάμαντ Μπακέρ Ζολκάντρ διορίστηκε ως διάδοχος του Λαριτζανί στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (24/03) ο αναπληρωτής του Ιρανού προέδρου για θέματα επικοινωνίας στο X.

Ο Αλί Λαριτζανί, εμβληματικός πολιτικός και πυλώνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διηύθυνε την ανώτατη αρχή ασφαλείας στο Ιράν μέχρι τον θάνατό του την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων στην Τεχεράνη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, του οποίου προεδρεύει επίσημα ο εκλεγμένος πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, συντονίζει την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική και περιλαμβάνει ανώτατους στρατιωτικούς, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκτός από εκπροσώπους του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο σε όλα τα θέματα του κράτους.

Ο Ζολκάντρ είναι πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως αναπληρωτής για θέματα ασφάλειας στο υπουργείο Εσωτερικών, αναπληρωτής στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και σύμβουλος του προέδρου του δικαστικού σώματος για την πρόληψη του εγκλήματος.

Διηύθυνε την εκλογική έδρα της σκληροπυρηνικής πολιτικής παράταξης, του Λαϊκού Μετώπου των Ισλαμικών Επαναστατικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το Reuters.

Από το 2022 υπηρετεί ως γραμματέας του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας, μιας συνέλευσης που επιλύει τις διαφορές μεταξύ του κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Φυλάκων, το οποίο αποτελείται από σιίτες κληρικούς και νομικούς που μπορούν να ασκήσουν βέτο σε νομοθετήματα και να εποπτεύουν τις εκλογές.

Με τους κορυφαίους αξιωματούχους νεκρούς, ποιος κάνει κουμάντο πλέον στο Ιράν;

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πλήθος άλλων κορυφαίων προσωπικοτήτων και διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης έχουν σκοτωθεί σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, αλλά το κυβερνών καθεστώς έχει διατηρήσει την ικανότητά του να χαράσσει στρατηγική και να λειτουργεί στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Γεννημένη από την επανάσταση του 1979, η Ισλαμική Δημοκρατία δημιούργησε μια πολύπλοκη δομή εξουσίας με πολυεπίπεδες θεσμικές δομές, που στηρίζονται σε μια κοινή δέσμευση για την επιβίωση του θεοκρατικού συστήματος, αντί να βασίζονται σε έναν μικρό αριθμό ατόμων.

Ακολουθεί ένας οδηγός για το ποιος ασκεί πλέον εξουσία και επιρροή σε μια αποδεκατισμένη αλλά ανθεκτική ιεραρχία.

Είναι πραγματικά ο ανώτατος ηγέτης αυτός που έχει τον έλεγχο;

Ο βετεράνος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε μία από τις πρώτες επιθέσεις του πολέμου. Στην εξουσία από το 1989, απολάμβανε αδιαμφισβήτητη υπακοή σε όλο το σύστημα και είχε τον τελευταίο λόγο σε όλα τα σημαντικά ζητήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιδεολογία του Ιράν, τη velayat-e faqih, ή «κυριαρχία του ισλαμικού νομομαθούς», ο ανώτατος ηγέτης είναι ένας μορφωμένος κληρικός που ασκεί κοσμική εξουσία εκ μέρους του 12ου ιμάμη του σιιτικού Ισλάμ, ο οποίος εξαφανίστηκε τον 9ο αιώνα.

Το γραφείο του ηγέτη, γνωστό ως bayt, διαθέτει μεγάλο προσωπικό που παρακολουθεί στενά άλλα τμήματα της ιρανικής κυβέρνησης, επιτρέποντας στον ηγέτη να παρεμβαίνει άμεσα σε ολόκληρη τη γραφειοκρατία, σύμφωνα με το Reuters.

Ο νέος ηγέτης, ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, έχει αναλάβει το αξίωμα και τις εκτεταμένες επίσημες εξουσίες που αυτό συνεπάγεται, αλλά δεν διαθέτει την αυτόματη εξουσία που απολάμβανε ο πατέρας του. Ως επιλογή της Επαναστατικής Φρουράς, ενδέχεται επίσης να είναι υπόχρεος προς το σκληροπυρηνικό στρατιωτικό σώμα.

Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και έχει αναφερθεί στην κρατική τηλεόραση ως «τζανμπάζ», ή «τραυματισμένος βετεράνος» της τρέχουσας σύγκρουσης. Πάνω από τρεις εβδομάδες μετά τον διορισμό του, δεν έχει εμφανιστεί σε καμία φωτογραφία ή βίντεο στους Ιρανούς και έχει εκδώσει μόνο δύο γραπτές δηλώσεις, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή του.

Πόσο κεντρικός είναι ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Η επιρροή των Φρουρών αυξάνεται εδώ και δεκαετίες, αλλά εν μέσω πολέμου και μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και την ανάληψη της εξουσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχουν αναλάβει έναν ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Έχοντας προετοιμαστεί από καιρό να αντέξουν την εξουδετέρωση της ηγεσίας τους, οι Φρουροί διαθέτουν μια οργανωτική δομή «μωσαϊκό», με μια σειρά αντικαταστατών που έχουν ήδη οριστεί για κάθε διοικητή, ενώ κάθε μονάδα είναι σε θέση να λειτουργεί ανεξάρτητα σύμφωνα με καθορισμένα σχέδια.

Πολλοί ανώτεροι διοικητές των Φρουρών σκοτώθηκαν νωρίς – μετά από μια μακρά λίστα ανώτερων διοικητών που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις πέρυσι – αλλά έχουν αντικατασταθεί από άλλους έμπειρους άνδρες που μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει ότι είναι σε θέση να διαχειριστούν μια πολύπλοκη πολεμική προσπάθεια.

Αυτή η ανθεκτικότητα αντανακλά το βάθος της διοίκησης ενός σώματος που ηγήθηκε στον καταστροφικό πόλεμο του 1980-88 με το Ιράκ και έχει πρωτοστατήσει στη στενή εμπλοκή του Ιράν με ομάδες που μάχονται σε μια σειρά άλλων συγκρούσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

Ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας

Το πολιτικό σύστημα του Ιράν συνδυάζει την κληρική διακυβέρνηση με έναν εκλεγμένο πρόεδρο και κοινοβούλιο, και όλοι τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μαζί με την Εθνοφρουρά.

Η δολοφονία του κύριου συμβούλου του αείμνηστου Χαμενεΐ, Αλί Λαριτζανί, αποτέλεσε πραγματικό πλήγμα για τις κυβερνώντες αρχές, δεδομένης της εκτεταμένης εμπειρίας του, της ικανότητάς του να κινείται μεταξύ των διαφόρων κέντρων εξουσίας του Ιράν και των δεξιοτήτων του στις διαπραγματεύσεις με τον έξω κόσμο.

Υπάρχουν ακόμη ικανές και έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες, αλλά οι πιο εξέχουσες που ενδέχεται να αναλάβουν τον ρόλο του Λαριτζανί και άλλων δολοφονηθέντων ενδέχεται να είναι πιο σκληροπυρηνικές από όσους έχουν σκοτωθεί.

Κάποιοι από τους σημαντικούς που απομένουν