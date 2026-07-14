IQAir 2025: Η Λαμία με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στην Ελλάδα – Ποιοι παράγοντες την έφεραν στην κορυφή της λίστας

Μια εξαιρετικά ανησυχητική διάκριση κατέγραψε η Λαμία το 2025, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, αναδείχθηκε η πόλη με την περισσότερο επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στην Ελλάδα. Η αρνητική πρωτιά για τη Λαμία προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς η πρωτεύουσα της Φθιώτιδας βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η μέση ετήσια συγκέντρωση μικροσωματιδίων έφτασε τα 20,9 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν η αντίστοιχη τιμή ήταν 15,8 μικρογραμμάρια. Πρόκειται για επίπεδα που ξεπερνούν κατά περισσότερες από τέσσερις φορές τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα PM2.5 συγκαταλέγονται στους πιο επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους τους, εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και μπορούν να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: πνίγεται στους ρύπους η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας. Και το ερώτημα που γεννάται είναι εύλογο: οι Λαμιώτες αναπνέουν δηλητήριο, τι φταίει;

Παρότι η Λαμία δεν διαθέτει βαριά βιομηχανία, μια σειρά από παράγοντες φαίνεται ότι λειτουργούν σωρευτικά και επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα του αέρα. Η γεωμορφολογία της περιοχής ευνοεί τον εγκλωβισμό των ρύπων, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όταν επικρατούν άπνοια και θερμοκρασιακές αναστροφές. Παράλληλα, η θέση της πόλης πάνω στον βασικό οδικό άξονα της χώρας συνεπάγεται καθημερινή διέλευση χιλιάδων οχημάτων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν η οικιακή θέρμανση, τα τζάκια και οι ξυλόσομπες.

Στην ήδη επιβαρυμένη εικόνα προστίθενται συχνά και εξωγενείς παράγοντες, όπως η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και αέριων ρύπων από άλλες περιοχές, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα που επηρεάζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Πίσω από τους αριθμούς της κατάταξης δεν κρύβεται απλώς μια αρνητική διάκριση για τη Λαμία. Κρύβεται ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε η πόλη να πάψει να βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας που κανείς δεν θα ήθελε να κατακτήσει.

Η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη ρύπανσης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της IQAir, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 67η θέση μεταξύ 143 κρατών παγκοσμίως, με μέση ετήσια συγκέντρωση PM2.5 περίπου 14,9 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο — σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από τη νέα ετήσια οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία έχει οριστεί στα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιβάρυνση αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ιδιαίτερα μεγάλη ηλικία του ελληνικού στόλου οχημάτων, οι εκπομπές από τις κατοικίες κατά τη χειμερινή περίοδο, η βιομηχανική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές, αλλά και φυσικοί παράγοντες όπως οι επαναλαμβανόμενες εισβολές αφρικανικής σκόνης, οι οποίες μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να εκτοξεύσουν τις συγκεντρώσεις των μικροσωματιδίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Γιατί τα PM2.5 είναι τόσο επικίνδυνα

Τα PM2.5 είναι μικροσκοπικά σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα — περίπου τριάντα φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα. Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους τους δεν σταματούν στη μύτη ή στον λαιμό, αλλά φτάνουν βαθιά στους πνεύμονες και μπορούν να περάσουν ακόμη και στην κυκλοφορία του αίματος.

Οι επιστημονικές έρευνες τα συνδέουν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης:

Καρδιαγγειακών νοσημάτων

Εγκεφαλικών επεισοδίων

Καρκίνου του πνεύμονα

Άσθματος

Χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων

Πρόωρης θνησιμότητας

Για τον λόγο αυτό η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός παράγοντας κινδύνου για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη.

Γιατί η Λαμία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης

Η γεωμορφολογία της περιοχής ευνοεί τον εγκλωβισμό των ρύπων

Η Λαμία αναπτύσσεται στην κοιλάδα του Σπερχειού και περιβάλλεται από ορεινούς όγκους, γεγονός που δυσκολεύει τη φυσική ανανέωση των αέριων μαζών. Κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε περιόδους άπνοιας και θερμοκρασιακής αναστροφής, οι ρύποι εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος, δημιουργώντας ένα αόρατο νέφος πάνω από την πόλη.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε άλλες ελληνικές περιοχές, όπου η γεωμορφολογία και οι μετεωρολογικές συνθήκες δυσχεραίνουν τη διασπορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο εθνικός οδικός άξονας επιβαρύνει την ατμόσφαιρα

Η στρατηγική θέση της Λαμίας στον άξονα Αθήνας–Θεσσαλονίκης την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας. Χιλιάδες επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα διέρχονται καθημερινά από την ευρύτερη περιοχή, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους οχημάτων στην Ευρώπη, ενώ σημαντικό μέρος των μικροσωματιδίων δεν προέρχεται μόνο από τις εξατμίσεις, αλλά και από τη φθορά των φρένων, των ελαστικών και του οδοστρώματος.

Η θέρμανση των κατοικιών αποτελεί σημαντική πηγή ρύπανσης

Κατά τους ψυχρούς μήνες, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα τζάκια, οι ξυλόσομπες και οι λέβητες βιομάζας εξακολουθούν να αποτελούν βασικές επιλογές για χιλιάδες νοικοκυριά της Στερεάς Ελλάδας.

Η λειτουργία εκατοντάδων ανεξάρτητων εστιών καύσης σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια αυξάνει σημαντικά τις συγκεντρώσεις PM2.5, ιδιαίτερα σε περιόδους με χαμηλή κυκλοφορία του αέρα.

Η ρύπανση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στην πόλη

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν επηρεάζει όλες τις γειτονιές της Λαμίας με τον ίδιο τρόπο. Σε δρόμους με πυκνή δόμηση και αυξημένη κυκλοφορία, οι ρύποι εγκλωβίζονται ανάμεσα στα κτίρια, δημιουργώντας μικρές «νησίδες» επιβαρυμένου αέρα.

Έτσι, ακόμη και όταν οι συνολικοί δείκτες εμφανίζονται βελτιωμένοι, χιλιάδες πολίτες συνεχίζουν να εκτίθενται καθημερινά σε υψηλές συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη στοχευμένων μέτρων στα σημεία με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Από την παρακολούθηση στην αντιμετώπιση της ρύπανσης

Η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο στην καταγραφή του προβλήματος. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις πολιτικές περιορισμού των εκπομπών από τα οχήματα, τις βιομηχανίες και τα συστήματα θέρμανσης, αναπτύσσονται σε ολόκληρη την Ευρώπη νέες τεχνολογίες βελτίωσης της ποιότητας του αέρα μέσα στις πόλεις.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζονται ήδη λύσεις σε πλατείες, σχολικούς χώρους, πεζόδρομους, σταθμούς μεταφορών, υπόγειες διαβάσεις, σήραγγες κυκλοφορίας και χώρους στάθμευσης. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν ως φίλτρα μεγάλης κλίμακας: αναρροφούν τον επιβαρυμένο αέρα, δεσμεύουν τα αιωρούμενα μικροσωματίδια μέσω εξειδικευμένων φίλτρων υψηλής απόδοσης και επαναδιοχετεύουν καθαρότερο αέρα στο περιβάλλον.

Η λειτουργία τους συνοδεύεται συχνά από αισθητήρες παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και τη δημιουργία τοπικών ζωνών καθαρότερου αέρα σε περιοχές με αυξημένη ανθρώπινη παρουσία.

Καθώς οι ελληνικές πόλεις αναζητούν τρόπους περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η Λαμία καλείται να αντιμετωπίσει μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Η ποιότητα του αέρα συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και το μέλλον των κατοίκων της πόλης.

Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει νέο πλαίσιο για την ποιότητα του αέρα, το οποίο προβλέπει ακόμη αυστηρότερα όρια έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, θα πρέπει να επιταχύνουν την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, να περιορίσουν τις εκπομπές από τη θέρμανση των κατοικιών, να επεκτείνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να αυξήσουν τους σταθμούς συνεχούς παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Παρότι η χώρα μας δεν συγκαταλέγεται στις πιο επιβαρυμένες της Ευρώπης, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ποιότητα του αέρα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ανανέωση του γερασμένου ελληνικού στόλου αυτοκινήτων, η σταδιακή αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης, η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και η καλύτερη παρακολούθηση των εκπομπών μπορούν να μειώσουν αισθητά την έκθεση των πολιτών στους πιο επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους