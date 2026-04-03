Η Ιωάννα Τούνη, μετά τη δικαστική δικαίωσή της για την υπόθεση του revenge porn, επέστρεψε στα social media θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι της στάθηκαν όλο αυτό το διάστημα.

«Καλημέρα συμπεθέρες μου. Πρώτο στόρι από το σαλόνι μου και νομίζω πως είναι ένα πραγματικά ήρεμο πρωινό, γιατί πλέον έχουν πάρει τα πράγματα τον δρόμο που έπρεπε να έχουνε πάρει εδώ και πολύ καιρό. Νικήσαμε! Το λέω και ακόμα συγκινούμαι. Πολύ όμορφα νιώθω. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα το τι έχει συμβεί, γιατί όταν έχεις περάσει εννιά χρόνια με το άγχος και την αβεβαιότητα και τον πόνο, κάπως είναι δύσκολο μέσα σε δύο μέρες να συνειδητοποιήσεις ότι όλο αυτό που περίμενες συνέβη όντως.

Το δικαστήριο λοιπόν έληξε και στην αίθουσα ακούστηκε από την πρόεδρο η λέξη “ένοχοι” για κακούργημα και οι δύο κατηγορούμενοι. Πράγμα το οποίο ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και αυτό που περίμενα. Να ξέρετε βέβαια δεν κλαίω από στενοχώρια, θα μου περάσει. Θέλω να σας πω πως αυτή η νίκη, αυτός ο τεράστιος αγώνας που έδωσα, δεν είναι πλέον κάτι προσωπικό, αλλά είναι μια τεράστια μάχη που κερδήθηκε για όλες τις γυναίκες», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Πιστεύω πως άνοιξε ένας τεράστιος δρόμος και στο εξής θα υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, αναφορικά με το τι βιώνει ένα θύμα, όταν παραβιάζεται με τέτοιο αισχρό τρόπο η προσωπικότητα και τα πιο ευαίσθητα δεδομένα του. Έχω πάρει τόση υποστήριξη από όλες εσάς και σας ευχαριστώ. Και πιστεύω ότι για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει όντως πλευρά και αυτό το καταφέραμε μαζί. Οι πράξεις αυτές είναι κακουργηματικές. Δεν χωράνε καμία ανοχή», συμπλήρωσε η influncer.

Ιωάννα Τούνη: «Πιστεύω ότι για πρώτη φορά η ντροπή αλλάζει πλευρά»

«Η δικαιοσύνη πλέον μίλησε και τα πράγματα νιώθω πως έχουν μπει σε μία σειρά. Γιατί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι το 2017 ήταν μάγκες, πλέον, εν έτει 2026, είναι ένοχοι για κακούργημα και επιτέλους για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Ελπίζω όλο αυτό, που βίωσα, να περάσει ένα τόσο ηχηρό μήνυμα για το πώς προστατεύονται οι γυναίκες από διεστραμμένους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούνται αρκετά μάγκες για να τους καταστρέψουν τη ζωή. Ελπίζω όλες εσείς να νιώθετε λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια και αν έχω συνδράμει έστω και λίγο σε όλο αυτό, είμαι χαρούμενη. Δεν θέλω άλλα κλάματα.

Το πιο δύσκολο κομμάτι έχει περάσει και νιώθω ότι πλέον μπορώ να ηρεμήσω και να απολαύσω όλα τα όμορφα που μου συμβαίνουν. Χαίρομαι που άντεξα και ήσασταν μαζί μου μέχρι το τέλος», κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.