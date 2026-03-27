Ιωάννα Τούνη: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση του revenge porn – Απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος

Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn αναβλήθηκε για την 1η Απριλίου. Η γνωστή influencer προσήλθε σήμερα το πρωί 27/3 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τις φίλες της, Στέλα Πάσσαρη και Λένια Παπασυμεωνίδου, καθώς και από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο.

Σκοπός της επαναλαμβανόμενης προβολής ήταν η λεπτομερής αξιολόγηση κάθε σκηνής από το δικαστήριο. Αμέσως μετά ακολούθησε η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου.

Το πρωί της Παρασκευής 27/3 προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο και στη συνέχεια κατέθεσαν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

«8 φορές προβλήθηκε το βίντεο γιατί ήθελαν να εξετάσουν όλα τα επίμαχα σημεία για να αποδείξει η κάθε πλευρά τη δική της αλήθεια. Από τη μια πλευρά για να δείξουν ότι ο πρωταγωνιστής του βίντεο κοιτάζει την κάμερα και από την άλλη ότι η Ιωάννα δεν ήξερε τίποτα. Χρειάστηκε να το δουν πολλές φορές για να το αναλύσουν».

Κατά τη διάρκεια της δίκης σημειώθηκε προσωρινή διακοπή περίπου 10 λεπτών, με την Ιωάννα Τούνη να αποχωρεί ψύχραιμη και να κατευθύνεται προς τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και φίλους.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο πριν από τις 9 το πρωί δηλώνοντας:

«Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχω ζητήσει να είναι κεκλεισμένων των θυρών. Γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά. Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν. Ξέρετε, πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα, δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα και, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Ιωάννη που βλέπετε σήμερα. Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μία κοπέλα μόλις 23ων χρονών, η οποία πραγματικά είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήταν κάτι χυδαίο, στιγματίστηκα», τόνισε.

«Μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει, κι ας θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι. Και το ότι εγώ βρίσκομαι σήμερα στα δικαστήρια, θεωρώ πως είναι πραγματικά θέμα τύχης. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ, γιατί άλλες γυναίκες στη θέση μου έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Και για αυτές τις γυναίκες λοιπόν βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Πιστεύω πως στην Ελλάδα του 2026 ήρθε η στιγμή, ε, το θύμα να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του. Και ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακούργημα, καταστρέφει πραγματικά ζωές. Κι αν μπορεί η δική μου η υπόθεση να ευαισθητοποιήσει λίγο παραπάνω, να ενημερώσει λίγο παραπάνω, είμαι χαρούμενη που μέχρι σήμερα χρειάζεται να αναβιώνω αυτή την κατάσταση με τόσο σκληρό τρόπο. Και εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους, και να υπάρχει δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα», ανέφερε.

«Δεν είναι κάτι που γνωρίζω, ότι πουν οι δικηγόροι. Αλλά ούτως ή άλλως πλέον η δίκη φτάνει προς το τέλος της, δεν ξέρω αν υπάρχει και νόημα. Σε κάθε περίπτωση, ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, να τελειώσει όλο αυτό. Και ελπίζω να τελειώσει με… με δικαιοσύνη, πραγματικά να επέλθει η δικαίωση», πρόσθεσε.

«Νιώθω άδεια παιδιά μέσα μου. Δεν ξέρω πλέον τι πρέπει να πιστέψω και τι πρέπει να νιώσω. Αλλά επειδή θέλω να είμαι θετικός άνθρωπος, ελπίζω και εύχομαι για τα καλύτερα. Και πραγματικά ελπίζω σε παραδειγματική τιμωρία, γιατί βλέπουν τόσες κοπέλες και τόσα αγόρια τη συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ένα παράδειγμα στο ποια είναι η τιμωρία σε τόσο κακοποιητικά γεγονότα, γιατί μιλάμε για ένα κακούργημα», επισήμανε.

«Μέχρι σήμερα νιώθω ότι ό,τι έχω κάνει είναι σαν να γυρνάει εναντίον μου. Γιατί ακριβώς αυτό που είπα, αναβιώνω την κατάσταση αυτή και αναζωπυρώνεται αυτή η υπόθεση ξανά και ξανά και ξανά, και πραγματικά έχω τόσο πολύ ανάγκη για το παιδάκι μου, για μένα, να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου και να αφήσω όλο αυτό το πράγμα πίσω. Παιδιά σας ευχαριστώ πολύ, να ‘στε καλά», είπε.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σημείωσε:

«Σήμερα είναι η πιο ουσιώδης ημέρα αποδεικτικά. Διότι θα προβληθεί το βίντεο ενώπιον των εφετών, όπου βλέπουμε και θα δούνε ότι ο ένας κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης κοιτάει δύο φορές και χαμογελάει στον άνθρωπο ο οποίος μαγνητοσκοπεί. Και η εξήγηση που δίνει είναι ότι δεν κατάλαβε τι γινόταν», τόνισε από την πλευρά του ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Και σε ένα δευτερόλεπτο συνειδητοποιεί όμως τι γινόταν, αφού ολοκληρώθηκε η πράξη, και άρον άρον εισέρχονται στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις δικές του καταθέσεις και τη δικιά του απολογία. Και σωριάζεται η μεν κυρία Τούνη στο πίσω κάθισμα και αυτός φεύγει. Και λίγο πριν φύγει η κυρία Τούνη, ο δράστης, ο οποίος εικονογραφούσε, έβγαλε και δύο φωτογραφίες την κυρία Τούνη η οποία ήταν σε ληθαργική κατάσταση. Η δικιά του θέση είναι ότι δεν κατάλαβε τίποτα, χαμογελούσε σε έναν άγνωστο. Τρεις πρωτοδίκες όμως, οι οποίοι ήταν στο δικαστικό συμβούλιο εδώ πέρα του Πειραιά, δεν τον πίστεψαν και τον παρέπεμψαν για κακούργημα. Ένας ανακριτής και μία εισαγγελέας επίσης δεν τον πίστεψαν, βλέποντας αυτό το βίντεο, και τον παρέπεμψαν για κακούργημα… μάλλον, επέβαλαν περιοριστικούς όρους, αυστηρούς», συνέχισε.

Θέλω να πιστεύω ότι το δικαστήριο δεν θα βάλει εμπάργκο στην κοινή λογική. Δεν θα εξορίσει την κοινή λογική. Δεν μπορεί κάποιος τη στιγμή που βρίσκεται σε ερωτική συνεύρεση, σε βράδυ, σε ένα μέρος απόμερο, να βλέπει κάποιον άγνωστο και να του χαμογελάει. Όλα αυτά έρχονται σε μετωπική σύγκρουση με τη λογική», είπε.

«Και αν υπάρξει μια απόφαση που υιοθετήσει τις θέσεις των κατηγορουμένων, θα είναι μία απόφαση μοναδική στη χώρα μας, και πιστεύω και πρέπει να ξέρετε ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει αναιρετικά αποφάσεις οι οποίες βάζουν εμπάργκο στην κοινή λογική. Όχι, θα ζητήσουμε αφού ολοκληρωθεί η ανάγνωση των εγγράφων, η προβολή του βίντεο και των φωτογραφιών, και μετά την εξέταση των μαρτύρων οι οποίοι είναι υπεράσπισης, θα ζητήσουμε να ανοίξουν οι θύρες», κατέληξε ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη.