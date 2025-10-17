Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Ιωάννα Παππά: Ο λόγος που δεν έκανε δεύτερο παιδί και «η χαμένη μάχη» με τον σύζυγό της

Newsroom
Η Ιωάννα Παππά έδωσε συνέντευξη για την προσωπική της ζωή, τη σχέση της με τον σύζυγό της και τον γιο τους, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν να μην αποκτήσει δεύτερο παιδί.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι παρόλο που προσπαθεί να διατηρεί μια «εξωτερική ηρεμία», έχει «εσωτερική ταραχή» και θέλει τα πάντα γύρω της να είναι τακτοποιημένα. Η τάση της αυτή, όπως εξήγησε με χιούμορ, βρίσκεται σε διαρκή σύγκρουση με τις συνήθειες του συζύγου της.

«Ο άντρας μου χρειάζεται πέντε λεπτά για να τα κάνει όλα χάλια. Είναι μια χαμένη μάχη η ακαταστασία του, αλλά συνεχίζω να γκρινιάζω. Δεν τα παρατάω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι και οι δύο επιμένουμε να γκρινιάζουμε για τα ίδια πράγματα, δεν αλλάζουμε». Αντίθετα, ο γιος τους, Αντώνης, έχει βρει την ισορροπία του στο σπίτι.

Η απόφαση για τον γιο της και η έλλειψη βοήθειας
Στη συνέχεια, η Ιωάννα Παππά εξήγησε τον λόγο που, παρά τη σκέψη, δεν προχώρησε στην απόκτηση δεύτερου παιδιού. Η έλλειψη επαρκούς βοήθειας και η δυσκολία των πρώτων ετών ήταν καθοριστικοί παράγοντες.

«Ήταν δύσκολο να κάνω δεύτερο παιδί από άποψη χρόνου, βοήθειας. Γιατί είδα πώς κύλισε ο πρώτος καιρός, τα πρώτα τρία χρόνια με το παιδί και νομίζω ότι στην εποχή μας, αν δεν υπάρχει βοήθεια… Έχω βοήθεια, αλλά όχι και για δεύτερο παιδί», τόνισε η ηθοποιός στην εκπομπή «Happy Day».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι οι δυσκολίες στην αρχή ήταν μεγάλες, κυρίως επειδή ο γιος της ήταν ένα «δυναμικό παιδί». «Ήταν δύσκολα αυτά τα πρώτα χρόνια. Νομίζω αν είχε κυλήσει πιο ομαλά ο πρώτος καιρός με τον γιο μου, Αντώνη, θα είχα μπει πιο εύκολα στη διαδικασία να κάνω κι άλλο παιδί. Στα τρία χρόνια περίπου το σκέφτηκα», ανέφερε.

