ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου στην Πέλλα – Οδηγείται στον εισαγγελέα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Συνελήφθη 73χρονος σε περιοχή της Πέλλας, ο οποίος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα. Ο ηλικιωμένος πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα, έριξε με δύναμη στο οδόστρωμα το ζώο, το οποίο κρατούσε στο χέρι του, με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Από την έρευνα δεν προέκυψε η γάτα να ήταν ιδιοκτησίας του. Εις βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.

Αναφορά – Καταγγελία Περιστατικών Κακοποίησης
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4830/2021, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης δύναται να αναπτυχθεί ψηφιακή εφαρμογή και ιστοσελίδα στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε παράβασης του εν λόγω νόμου. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας περιστατικού κακοποίησης ζώου μέσω της τηλεφωνικής γραμμής για την προστασία των ζώων στο 10410 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι αστυνομικοί του τμήματος προστασίας ζώων της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας λαμβάνουν την καταγγελία μέσω της γραμμής και στη συνέχεια τη διαβιβάζουν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Επώνυμη – Ανώνυμη Καταγγελία
Στην περίπτωση της ανώνυμης καταγγελίας τα στοιχεία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος προστατεύονται σε όλα τα στάδια και έτσι ουσιαστικά ο ρόλος του εξαντλείται στο να ενημερώσει την αστυνομία και τον εισαγγελέα για το περιστατικό. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι στην ανώνυμη καταγγελία δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης ή περαιτέρω πίεσης της Αστυνομίας.

Αντιθέτως στην περίπτωση της επώνυμης καταγγελίας, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολούθησης της πορείας και της τύχης της υπόθεσης αλλά και να της εκ νέου πίεσης σε περίπτωση απραξίας των Αρχών. Τέλος, στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, ο καταγγέλλων θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να καταθέσει ως μάρτυρας εάν η υπόθεση φτάσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

