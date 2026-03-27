Ηλεία: «Είχε εξαφανιστεί το 2024» – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο στην Πάτρα με σοβαρά τραύματα, περιλαμβανομένων καταγμάτων, εγκαυμάτων και δαγκωμάτων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού, η 18χρονη μητέρα του βρέφους είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της πριν από δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024 είχε ενεργοποιηθεί το Missing Kid Alert, καθώς η μητέρα, τότε 16 ετών, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη. Τελικά, επέστρεψε στην οικογένειά της τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Ο οργανισμός είχε επίσης αναλάβει τη φροντίδα του 13χρονου αδελφού της, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή την υπόθεση με το μωρό που νοσηλεύεται με κατάγματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, «το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 04/06/24 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, 2 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την –όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών.

Αγωνία για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση – Συνελήφθη η μητέρα του

Φρικιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» στην υπόθεση του 10 μηνών μωρού από την Ηλεία που μεταφέρθηκε στην Πάτρα με εγκαύματα και κατάγματα στο νοσοκομείο τα οποία παραπέμπουν σε κακοποίηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η μητέρα τις προηγούμενες ημέρες μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου για μια εξέταση και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν χτυπήματα και ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο η γυναίκα πήρε το παιδί και έφυγε. Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί την εντόπισαν και την συνέλαβαν σύμφωνα με το tempo24.news, ενώ μετέφεραν το μωρό στο νοσοκομείο και στη συνέχεια λόγω έλλειψης εξειδικευμένου γιατρού το μετέφεραν στην Πάτρα, όπου και παραμένει.

Έχει και παλαιότερα χτυπήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης, και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Στο νοσοκομείο του Πύργου έγιναν εξετάσεις στη μητέρα και απεδείχθη ότι είναι ξανά έγκυος χωρίς να το γνωρίζει.