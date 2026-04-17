ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο: «Άνοιξε μωρό μου» φώναζε η 35χρονη πριν βρεθεί στο κενό – Προσήχθη 45χρονος Ιταλός

by Newsroom

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται με τον θάνατο της γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17/4).

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζουν το Action24 και ο ANT1, η 35χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αιθιοπία ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον άνδρα να ανοίξει.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν λέει «honey open» ή αναφέρει το όνομα «Χάρι».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω dating app -Προσήχθη 45χρονος Ιταλός

Σύμφωνα με πληροφορίες, από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη προσήχθη ένας 45 τουρίστας, υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες θέλουν τη γυναίκα, η οποία ήταν υπήκοος Αιθιοπίας να είχε δώσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών με τον άνδρα που προσήχθη.

Παράλληλα, ο άνδρας που προσήχθη, αλλά και η γυναίκα έχουν αμυχές στο σώμα τους. Επίσης, αστυνομικοί έβγαλαν το τουρίστα γύρω στις 08:30 π.μ. από το κτίριο που ήταν το διαμέρισμα.

Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

«Άκουσα κραυγές, ‘συγγνώμη μωρό μου, γύρνα πίσω’» αποκαλύπτει μάρτυρας

Κραυγές και έντονοι διάλογοι ακούστηκαν από το διαμέρισμα Airbnb της Κολοκοτρώνη, λίγο προτού η γυναίκα πέσει στο κενό, σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε ”μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω”. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.

